Foot : l'Olympique lyonnais et le Besiktas suspendus avec sursis après les incidents en quart de finale aller de l'Europa League

Ils échappent à une suspension ferme. Lyon et Besiktas ont écopé d'une suspension de la prochaine compétition européenne pour laquelle ils se qualifieraient, assortie d'un sursis de deux saisons, après les graves incidents survenus jeudi dernier lors du match aller des quarts de finale de l'Europa League.

Un incident qui surviendrait lors des deux prochaines compétitions européennes de Lyon et Besiktas enclencherait cette sanction. La commission de discipline de l'UEFA, qui a reconnu les supporters des deux clubs "responsables" des violences survenues lors de la rencontre, a également condamné l'OL et le Besiktas à une amende de 100 000 euros.

Les supporters lyonnais interdits de match retour

Des procédures disciplinaires avaient été ouvertes, vendredi, après les violences dans les tribunes du Parc OL et l'envahissement du terrain par des spectateurs lors du match remporté 2 buts à 1 par l'Olympique lyonnais. Lyon, qui peut faire appel de cette décision, est tenu responsable d'une "organisation insuffisante" concernant la "séparation" des fans turcs et lyonnais.

Il est également reproché au club français l'envahissement de la pelouse par des supporters "après le deuxième but de l'Olympique lyonnais". Besiktas est sanctionné de son côté notamment pour des "jets de projectiles" par ses supporters et des "troubles" dans le public. Le match retour est programmé jeudi à 21 heures à Istanbul et aucun supporter lyonnais ne pourra y assister.