VIDEOS. Portugal : un surfeur se fracture la colonne vertébrale en affrontant des vagues de 18 mètres

Des vagues géantes ont déferlé sur la côte de Nazaré, au Portugal, mercredi 8 novembre. Plusieurs surfeurs chevronnés se sont mesurés à la houle, comme le montre une vidéo tournée avec un drone par Dan Ngo. L'un d'entre eux, Andrew Cotton, a eu la colonne fracturée lorsqu'une lame de plus de 18 mètres de haut s'est abattue sur lui, rapporte la BBC (en anglais). Une autre vidéo, publiée sur les réseaux sociaux, montre la violence de l'impact.

Probably the heaviest wipeout I have ever caught on camera. You're a legend @andrew_cotty #nazare #wipeout #wsl #xxl #heavy Une publication partagée par dids. (@go_dids) le 8 Nov. 2017 à 8h25 PST

"Je surferai à Nazaré à nouveau"

Le Britannique portait un gilet par dessus sa combinaison, afin de le protéger de l'impact s'il tombait de sa planche. Mais cela n'a pas suffit à le protéger. "J'avais pris plusieurs bonnes vagues avec les autres surfeurs et ça se passait très bien, a-t-il expliqué à la BBC. Ensuite j'ai pris une vague qui était plutôt petite au début mais je l'ai mal lue. Elle n'a pas fait ce que je pensais qu'elle ferait."

Selon Andrew Cotton, les vagues sont très imprévisibles sur la plage de Nazaré et "une petite erreur de jugement" de la part d'un surfeur peut être "grave". "L'impact a été le plus violent de ma vie, a ajouté le Britannique, dont la colonne vertébrale a été fracturée au niveau des lombaires. J'ai atterri sur les fesses et la vague a alors frappé mon dos." Très chanceux, il devrait toutefois se rétablir sans séquelles. "Je surferai à Nazaré à nouveau, c'est certain", a promis Andrew Cotton.