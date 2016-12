VIDEO. Voile en solitaire : le tour du monde en 49 jours de Thomas Coville

Des vagues d'émotion. Thomas Coville a pulvérisé le record du tour du monde à la voile en solitaire, dimanche 25 décembre, en franchissant la ligne d'arrivée virtuelle après 49 jours, 3 heures et 7 minutes. Le marin breton avait déjà tenté à deux reprises de réaliser cet exploit, sans succès.

La fin de la solitude, le début de la gloire

Parti le 6 novembre de Brest (Finistère), Thomas Coville n'a cessé d'accélérer pour atteindre un rythme d'enfer. Lors des dernières 24 heures de sa course contre la montre, il a parcouru plus de 650 milles, soit 1 200 km. Le skipper de Sodebo Ultim' a finalement amélioré de 8 jours, 10 heures, 26 minutes et 28 secondes le temps de référence (57 jours et 13 heures) signé en 2008 par son compatriote Francis Joyon sur le multicoque Idec.

Après sept semaines épuisantes, Thomas Coville va passer une dernière nuit en mer. Il a été rejoint par son équipe technique à bord du Sodebo Ultim', dimanche 25 décembre. Le maxi-trimaran est attendu à Brest lundi matin.

