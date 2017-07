Votre département est-il boudé par le Tour de France ?

Si vous habitez la Creuse, la Corse, les Deux-Sèvres ou la Charente-Maritime et que vous adorez le cyclisme, vous avez pris l'habitude de ne voir le Tour de France, dont l'édition 2017 débute samedi 1er juillet, qu'à la télévision. Notre classement, réalisé sur les 104 parcours proposés aux coureurs depuis 1903, va vous conforter dans votre sentiment.

>> CARTE. Les départements les plus fréquentés et les plus snobés par le Tour de France

Avec les réserves d'usage – le réseau routier a bien changé depuis 1903 – le classement des départements les plus traversés esquisse une autre carte de France, avec des passages incontournables (les Hautes-Pyrénées et leurs 230 000 habitants) qui font presque jeu égal avec Paris et sa petite couronne. Ou le match Lyon-Saint-Etienne qui continue sur deux roues (27 passages pour le Rhône, 26 pour la Loire).

L'autre match, c'est celui de la plus longue attente pour revoir passer la Grande Boucle. A ce jeu, c'est la Charente-Maritime, échappée loin devant, qui gagne (et qui est donc la plus lésée). Le Tour est passé dans ce département en 2003 pour la dernière fois. Le Bas-Rhin (2006) et la Charente (2007) complètent le podium.