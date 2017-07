VIDEO. Tour de France : l'Australien Richie Porte abandonne après sa terrible chute

Richie Porte quitte le Tour de France. Le coureur Australien a abandonné, dimanche 9 juillet, après avoir lourdement chuté lors la 9e étape entre Nantua (Ain) et Chambéry (Savoie). Il a manqué un virage et accroché le bas-côté lors de la descente du Mont du Chat, avant d'être éjecté de son vélo. Ce col hors-catégorie était la plus importante difficulté de cette étape, longue de 181,5 kilomètres.

Emportant l'Irlandais Dan Martin (Quickstep) avec lui, Richie Porte a violemment percuté un rocher. Il est resté de longues minutes allongé par terre, alors qu'une équipe médicale lui portait secours. Après la pose d'une minerve, l'Australien a été évacué par ambulance jusqu'à un hôpital. Richie Porte était toutefois conscient et a pu donner des signes encourageants quant à sa santé. L'Australien était cinquième au classement général et l'un des favoris de l'édition 2017 du Tour de France.