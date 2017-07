VIDEO. Tour de France 2017 : commentez le vélo comme un pro en moins de 2 minutes

C’est le mois de juillet, l’été, la plage, le soleil et… le Tour de France ! Le rendez-vous annuel des amoureux de la pédale arrive. Mais devant votre téléviseur, à l’heure de la sieste, vous vous interrogez : comment peut-on peut se passionner devant des sportifs qui roulent pendant des heures sur la route ? Et surtout, que signifie ce jargon, propre au vélo, parfois rigolo ("voir la sorcière aux dents vertes"), parfois surpenante ("avoir la socquette légère") ou parfois n’ayant aucun rapport ("se mettre en danseuse") ?

Vous voulez tout comprendre ? Prenez deux minutes et découvrez que se mettre en danseuse est en fait une méthode de pédalage potentiellement plus efficace. Que piocher signifie tout simplement avoir du mal à pédaler, qu’un enterrement de première classe n’a pas lieu au Père-Lachaise, mais à quelques kilomètres de l’arrivée de l’étape quand les favoris se font piéger par un coureur qu’on n’attendait pas. Et comprenez, enfin, ce qu’est une "bordure"... Avec, pour les explications, un casting prestigieux : Chris Froome, triple vainqueur du Tour, Thibaut Pinot, Romain Bardet, Peter Sagan, Nairo Quintana ou encore Alberto Contador.