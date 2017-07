Tour de France : la ville natale de Romain Bardet derrière le champion

Les supporters de Romain Bardet peuvent souffler. Pour une seconde, le champion termine sur le podium du Tour de France pour la deuxième année de suite. "Romain est un très très grand champion. Il est au top du cyclisme mondial, c’est énorme", s’enthousiasme un fan. Depuis trois semaines, le cœur de la ville de Brioude (Haute-Loire), dont le coureur est originaire, bat au rythme de la grande boucle. Durant le contre-la-montre décisif, même les commerçants ont poussé derrière Bardet. Malheureusement, il a calé, et les passionnés ont vite compris que le cycliste allait souffrir pour rester sur le podium.

Un ambassadeur pour sa ville

Romain Bardet aura marqué ce Tour de France et fait parler de sa ville tous les jours. Un ambassadeur de rêve pour son premier club de vélo : "Ce qui nous fait peur maintenant, c’est qu’à l’école de vélo on n’ait pas assez de places parce que (…) on va encore avoir une nuée de gamins qui vont vouloir faire du vélo", s’amuse un supporter.

