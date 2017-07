Tour de France : regardez l'étape pyrénéenne ultra-compacte entre Saint-Girons et Foix avec francetv sport

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TDF

: Christian Prudhomme abaisse son drapeau, c'est parti pour cette étape !





: Romain Bardet a reconnu le parcours au printemps. "Je m'attends à l'étape la plus dure du Tour !", vient-il de déclarer sur la ligne de départ sur France 2. Le départ fictif a eu lieu, le départ réel dans 5 minutes.

: Fabio Aru a lui assorti son vélo à son nouveau maillot.

: Voilà comment Romain Bardet voit l'étape du jour : "Ça risque d'être encore plus dur qu'[hier], avec les Sky un peu blessés dans leur orgueil. Il peut y avoir des écarts vraiment rédhibitoires pour le classement général."





Pour l'instant, le classement général est ultra-serré, avec les trois premiers du général qui se tiennent en 25 secondes.



: Etape courte mais intense, les coureurs auront peu de temps pour s'alimenter. Mais un coureur, ça mange énormément sur le Tour de France, comme le montre cette infographie publiée par l'équipe belge Lotto-Soudal.

: L'Ariège est particulièrement bien lotie par les organisateurs du Tour. Depuis 2001, elle figure au programme chaque année. Pas mal pour un département d'à peine 150 000 âmes. Au total, elle a eu 67 fois la Grande Boucle.

: En 2012, on avait lancé des clous sur la route du Tour au Mur de Péguère, provoquant une soixantaine de crevaisons et un abandon. L'Equipe s'est rendu dans la vallée pour en savoir plus sur le mauvais plaisant : les anti-ours accusent les altermondialistes qui accusent les villageois… Une chose est sûre, ce n'est pas le quincaillier local qui les a vendus.

: L'ancien coureur Jean-Christophe Péraud est revenu sur l'idiotie du règlement, qui interdit tout ravitaillement, même quand un spectateur tend une bouteille, dans les derniers kilomètres des étapes.

: @Anonyme La décision des commissaires de course d'infliger une pénalité de 20 secondes à George Bennett et Rigoberto Uran pour ravitaillement non-autorisé, et pas à Romain Bardet qui avait happé une bouteille tendue par un spectateur a créé une bonne vieille polémique. Les commissaires (de l'UCI, donc rattachés à un organisme suisse) ont été accusés de favoritisme envers le coureur français.



Finalement, les deux pénalités ont été annulées ce matin.



: Pourquoi ne parlez-vous pas du scandale favorisant Romain Bardet lors de l'étape d'hier .

: En ce jour de Fête nationale, Romain Bardet a customisé son casque aux couleurs tricolores.



Notez au passage que même si le cliché a la vie dure, les Français ne brillent pas particulièrement le 14 juillet. Leur dernière victoire le jour de la prise de la Bastille remonte 2005.







: @Anonyme C'est l'étape la plus courte du Tour depuis 1989, et un saut de puce de 91 km entre Bourg d'Oisans et Villard-de-Lans, remportée à l'époque par Laurent Fignon. Cette fois, on en compte 101, entre Saint-Girons et Foix.







: Bonjour, quel est le profil de l'étape d'aujourd'hui svp. Merci, bonne journée

: @Anonyme C'est très partagé au sein de la rédaction. Porté son enthousiasme cocardier, Vincent Lenoir mise sur Romain Bardet. Nous appuyant sur la théorie de la bête blessée, Thomas Baïetto, Vincent Colas et moi-même misons sur Chris Froome. Louise Hemmerlé tente de prendre la bonne échappée en tentant Warren Barguil.

: Bonjour, la rédaction a un pronostic pour l'étape du TDF?

: @Anonyme Le départ fictif sera donné à 14h35, le réel à 14h45. Ensuite, on assistera à 3 heures de bagarres sur les cols ariégeois (enfin, espérons-le).

: A quel heure commence l'étape du jour ?

: Bonjour Ilan, bonjour à tous. J'espère que vous avez préparé l'étape avec une bonne session de home-trainer ce matin, car elle devrait partir sur les chapeaux de roues !







: Une personne a été interpellée cette nuit pour avoir crevé les pneus de nombreuses voitures à Massat (Ariège), village au pied du mur de Péguère, où doit passer la 13e étape du Tour de France. En 2012, l'étape de la Grande Boucle avait été perturbée dans ce mur de Péguère par le lancement de clous de tapissier, provoquant des chutes chez les coureurs. L'auteur de cet acte n'avait jamais été retrouvé.