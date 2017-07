DIRECT. Tour de France 2017 : regardez l’ultime bataille des grimpeurs entre Briançon et le col de l'Izoard

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TDF

: Et pendant ce temps, certaines équipes adoptent des tactiques vraiment, vraiment, vraiment défensives.

: Banderole repérée sur le bord de la route par la Movistar : "Nairo, Esteban, Rigo, Henao, Pantano, j'ai hypothéqué ma maison et nous sommes venus avec toute la famille pour vous voir triompher sur le Tour." Dans le meilleur des cas, pour ce spectateur, ce sera Rigo(berto) Uran.



: On aborde désormais l'ascension du col de Vars. Une belle montée, qui va permettre l'écrémage chez les échappés.





: @Anonyme Chris Froome souffre forcément de l'ultra-domination de son équipe, des soupçons qui traînent autour de la Sky, et de sa stratégie ressemblant à celle d'Armstrong. Mais le public français est versatile : un Contador boudé au sommet de sa forme se fait désormais acclamer quand il tente une offensive.

: Bonjour Pierre, une idée sur pourquoi tout le monde (les Francais ?) déteste Froome ?

: Les supporters colombiens sont venus en nombre, au départ, sans doute pour Quintana, désormais pour Uran. Les tour-operators spécialisés organisent des vacances calquées sur le parcours du peloton. En plus, c'est la fête nationale !

: Si vous cherchez à faire une sieste d'ici au pied de l'Izoard, vous pouvez soit compter les moutons, soit compter les 54 coureurs de l'échappée qui s'est reformée.













: Pour mémoire, sur le premier contre-la-montre de ce tour (était-ce un prologue ou la première étape ?) qui faisait 14km, Uran a terminé avec plus d'une minute de retard sur Froome et 10 bonnes secondes de retard sur Bardet.

: Dans les commentaires, @Ysgawin fait remarquer que le podium actuel du classement général s'est joué... lors du contre-la-montre de la 1e étape, sous la pluie à Düsseldorf.

: On profite d'un petit creux pour faire le point sur l'étape du jour.



• Sept coureurs sont en tête (Sylvain Chavanel, Angelo Tulik, Serge Pauwels, Gianluca Brambilla, Simon Clarke, Ben Swift et Florent Vachon).

• Ils sont suivis à 38 secondes d' un groupe de 47 coureurs, l'autre morceau de l'échappée du jour.

• Le peloton est pointé à 7 bonnes minutes, le directeur sportif de la Sky Nicolas Portal estime qu'on peut laisser aux fuyards jusqu'à "10 minutes au pied de la dernière bosse".



: @anonyme Je vous cite le règlement du Tour sur le choix du coureur super combatif pendant cette Grande Boucle : "Ce prix est décerné par un jury présidé par le directeur de l'épreuve." Ce jury est composé de Christian Prudhomme et de journalistes, majoritairement français. Ce qui explique l'avertissement donné par De Gendt, qui cumule le plus de km d'échappée dans le peloton : "S'ils ne me le donnent pas cette année, je ne le recevrai jamais. Je sais que ce sera dur et que j'ai affaire à un jury français, mais je vais essayer. L'objectif est de passer à l'attaque encore plusieurs fois et me montrer."

: Comment est élu le super combatif svp? Je suis assez d'accord avec Rasmussen pour le coup...

: Bien placé pour finir, au moins, sur le podium du Tour de France 2017, Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) est en train de gagner le cœur des Français. Voici trois choses à savoir sur lui.



(DAVID STOCKMAN / BELGA MAG / AFP)



: @Greg Lemond Je vois à votre pseudo que vous êtes nostalgique de la dernière étape du Tour 1989, où l'Américain avait coiffé au poteau Laurent Fignon dans un contre-la-montre sur les Champs. Sur une étape en ligne, ce n'est pas la tradition : Cadel Evans n'avait pas bougé une oreille alors qu'il n'avait que 23 secondes de retard sur Alberto Contador en 2007.

: Si plusieurs favoris se tiennent encorr en quelques secondes après le contre la montre, est-ce que la dernière étape dimanche sera courue à fond pour le classement général, contrairement à la tradition ?

: Sept coureurs en tête désormais (Alessandro De Marchi, Jesus Herrada, Pierre Rolland, Lilian Calmejane, Thomas De Gendt et Nicolas Edet), avec une trentaine de secondes d'avance sur le reste des échappés. On pourrait assister à un regroupement avant l'ascension du col de Vars, dans 50 km.







: @dan Tout à fait. Si Froome est moins fringant que les autres années dans l'exercice du chrono, Uran pourrait le coiffer au poteau. Ce serait une énorme surprise, personne n'attendait le Colombien à ce niveau. Déjà que les sites anglo-saxons n'évoquaient même pas Bardet parmi les favoris...

: Rigoberto Uran ne fait il pas le Tour parfait pour surprendre les autres favoris samedi ?

: Et pendant ce temps, l'ancien coureur danois Michael Rasmussen vient de jeter un pavé dans la mare. "Si Thomas de Gendt n'obtient pas le dossard rouge [du plus combatif du Tour] à Paris, c'est parce qu'il n'a pas le bon passeport". Sous entendu, le Tricolore Warren Barguil est favorisé...



Les observateurs étrangers multiplient les remarques sur le favoritisme dont bénéficient les Français depuis le début du Tour.



: Les trois hommes de tête (car Nicolas Edet a rejoint le groupe De Gendt-Calmejane) franchissent le sommet du col des Demoiselles coiffées. Prochaine difficulté dans une soixantaine de kilomètres.

: Deux hommes s'extraient de la masse des 54 échappés, le Français Lilian Calmejane et le Belge Thomas de Gendt.







: En tête du peloton, le coureur de l'équipe Sky Luke Rowe, qui est lanterne rouge du Tour et qui a un nom propice aux jeux de mots.

: Amis de la poésie, bonsoir, les échappés abordent la Côte des Demoiselles Coiffées (3.9km à 5.2%).

: Si vous vous demandez à quoi ressemble un sprinter après une étape alpine épique, cette photo vaut mieux qu'un long discours.

: @Romain C'est par ici !

: Auriez-vous un lien pour suivre l'étape svp ?

: Vous voulez parler de Vasil Kiryienka, la machine biélorusse qui gère généralement les 100 ou 150 premiers kilomètres de l'étape ?



: Allons nous encore voir un équipier de Froome, travaillant quasiment seul à l'avant du peloton, et qui arrive à rattraper plus de 50 coureurs échappés aujourd'hui? Et que cela ne choque, encore une fois, personne? Je prends les paris ;)

: @Alex Il y a deux façons de voir les choses. OK, c'est un podium pour un Français, pour la 3e fois en quatre ans, ce qui perd son côté extraordinaire. Faut-il prendre le risque de tout perdre pour aller chercher le maillot jaune ? Aucun supporter ne lui en voudrait. Ses sponsors, en revanche...



J'en profite pour vous signaler que je ne répondrai pas à toutes les questions "où est Bardet ?" qui me sont posées toutes les dix minutes. Rassurez-vous, quand notre Romain national bougera une oreille, je vous le signalerai dans l'instant.

: La Sky me semble trop forte... Une victoire d'étape et un podium pour Bardet, c'est un tour reussi non ? Il y a quelques anneés, on aurait tout donné pour avoir ça...

: @Manu Généralement, les échappés préparent leur coup, et s'arrangent pour passer au petit coin avant le départ. Rien ne les empêche de se soulager plus tard, mais il vaut mieux en tout cas attendre le terrain plat ou en descente plutôt qu'un col.

: Dans le peloton les coureurs font une pause pipi , et les échappés ils ont le temps ?

: On espère tous que les Sky vont exploser, ce qui permettra à Romain Bardet d'attaquer ! Il faudrait que les AG2R fassent un gros travail dans le premier col.

: @mjpt Ca s'annonce très, très compliqué. Le coureur de l'équipe AG2R est clairement moins fort que Chris Froome et Rigoberto Uran dans le contre-la-montre. C'est donc maintenant qu'il faut aller gratter au moins 1'30 sur le maillot jaune !

: Si Bardet ne s'impose pas aujourd'hui; pensez-vous qu'il ait une chance de gagner le TDF?

: Vous êtes peut-être à table (et dans ce cas, décrochez du smartphone et parlez à votre voisin !). Hier, le sprinter allemand Marcel Kittel, qui a abandonné, s'est remis de sa déception avec un énorme gueuleton. La preuve sur Instagram





: Il y a 54 coureurs dans l'échappée du jour. Plutôt que de vous citer cette interminable liste, je vais isoler quelques coureurs principaux. On trouve donc dans ce groupe : Thomas De Gendt, Tony Gallopin, Thomas Voeckler, Lilian Calmejane, Sylvain Chavanel, Romain Sicard, Brice Feillu, Carlos Betancur ou Pierre Rolland.

: @Thomas Il reste 52 points mis en jeu et Barguil en a 49 d'avance au classement de la montagne sur Primoz Roglic et 68 sur Thomas De Gendt. Le coureur belge ne représente donc pas un danger.

: Combien de points sont donnés à chaque sommet ? Barguil peut-il perdre son maillot si De Gendt passe en tête au 2 premiers cols ?

: @fan du beau jeu Quatre de nos journalistes voient Romain Bardet s'imposer. Je mise sur Warren Barguil pour assurer pour de bon le maillot à pois. Enfin, le rabat-joie Vincent Colas imagine une victoire de Mikel Landa, actant sans doute la victoire des Sky.