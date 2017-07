DIRECT. Tour de France 2017 : regardez le contre-la-montre à Marseille avec francetv sport

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TDF

: Et pendant ce temps, un internaute décrit le passage de la caravane sur Twitter.

: @Stéphane 89 Absolument, il faut déposer un dossier, préparer un chèque et espérer être choisie, sachant qu'ASO doit composer avec beaucoup de contraintes, comme programmer des étapes spectaculaires le week-end et pour les fêtes nationales françaises et belges. Je vous avais expliqué ici comme ça se passait.

: Je me pose une question. Comment sont choisies les villes étapes du Tour ? Doivent-elles être volontaires et préparer un dossier ?

: Bonjour, petite question bête. Ne peut-on pas se passer de bidon sur une épreuve de 30 minutes ? Rapport au bidon profilé de Romain Bardet... Merci

: @Ludo Effectivement, ça ne paraît pas si terrible, vu comme ça. Mais pour gérer son effort et ne pas connaître une terrible fringale, il vaut mieux avoir un bidon avec soi, même si on n'y touche pas. En plus, il fait quand même 28°C à Marseille en ce moment.

: @Dalukefa Absolument, et tout le jeu consiste à trouver des failles dans les textes pour gagner en performance et griller les autres équipes. En ce sens, le vélo prend vraiment sa dimension de sport mécanique, comme la F1.

: Bonjour existe-t-il une réglementation pour l'équipement que dispose les coureurs lors du contre-la-montre ? Merci

: @Guigui Flayosc La cité phocéenne a accueilli 15 départs et 13 arrivées, un chiffre un peu faible par rapport à son importance sur le territoire. La faute à Gaston Defferre, qui avait déclaré un jour quand les coureurs étaient arrivés très en avance sur l'horaire prévu : "C'est la dernière fois que le Tour passe à Marseille." Il a fallu attendre sa mort pour que la Grande Boucle y retourne.

: Combien de fois le TDF est-il passé à Marseille ?

: Rancuniers les supporters marseillais ? Ils ont réservé quelques mots doux à Thibaut Pinot, supporter du PSG, qui avait ironisé sur le fait que le Stade-Vélodrome serait plein pour le contre-la-montre contrairement aux matchs de l'OM. Le coureur franc-comtois a abandonné il y a deux jours.

: @Erwan C'est plus ! Le coureur belge a passé 1 047 km dans les échappées, soit presque un tiers du kilométrage proposé aux coureurs. C'est un nouveau record (depuis que ce classement officieux, réalisé par L'Equipe, existe) : Michael Morkov s'était échappé 841 km en 2012.

: Presque 700 km d'échappée, il me semble !

: La petite devinette du matin : combien de kilomètres a passé le Belge Thomas De Gendt dans les échappées sur ce Tour de France ? C'est lui qui détient le record pour cette édition 2017. Vous avez 10 minutes pour répondre (à 100 km près).

: Pour info, nombre de restos ferment leurs portes aujourd'hui puisque le Vieux Port sera quasiment inaccessible... Pas top.

: Dans les commentaires, @coukie nous donne des nouvelles de la situation à Marseille, qui accueille le Tour de France aujourd'hui.

: @zébulon Oui, une grosse demi-heure pour les plus lents, une petite demi-heure pour les cadors.

: Bonjour, connaît-on la durée approximative du contre-la-montre pour les meilleurs ?

: @Michel C'est une décision ponctuelle, dans un Tour qui avait pour thème de passer par les cinq massifs montagneux de l'Hexagone (et d'embêter la Sky). L'an prochain, il y en aura un dès le troisième jour de course (ce qui pourrait sonner le glas des espoirs de Romain Bardet...).

: Bonjour, pourquoi n'y a-t-il plus de contre la montre par équipe?

: Chris Froome ne va, lui, pas pouvoir bénéficier des fameux "vortex", ces petites bosses apposées sur la combinaisons des Sky. Et pour cause : en tant que maillot jaune, il doit courir avec le paletot fourni par l'organisateur. "Ne pas pouvoir porter ses propres vêtements quand on est leader, ce n'est pas normal", peste Nicolas Portal, directeur sportif de la Sky, dans Le Parisien.

: @Menestrel Non, c'est l'unique cas où il n'y en a pas à l'arrivée.

: Bonjour, y a t il des bonifications pour les 3 premiers d' un CLM comme pour une étape classique? Merci d'avance!

: Romain Bardet nous prépare quelque chose pour cet ultime contre-la-montre. Il va ainsi utiliser un vélo ultra-profilé, où même le porte-bidons n'accueille que des bidons spécialement étudiés. Sur son guidon, une substance abrasive qui empêche les mains moites de glisser (un truc utilisé par l'Allemand Tony Martin, qui en met aussi sur sa selle). Et Vincent Lavenu, son directeur sportif, promet "un nouveau truc" sur sa combinaison.

: @anonyme Oui, absolument. Sachez que les choses sérieuses commenceront à 16h42, avec le départ de Nairo Quintana. Les meilleurs s'élanceront alors toutes les deux minutes, jusqu'à Chris Froome, qui partira à 17h04.





Mais les plus mordus d'entre vous seront devant leur poste pour suivre le départ de Luke Rowe, lanterne rouge, à 13h50.

: Bonjour ! Connaît-on déjà l'heure de départ des différents coureurs pour le CLM de Marseille ?