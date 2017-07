DIRECT. Tour de France 2017 : regardez la première grande étape pyrénéenne avec francetv sport

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TDF

: Pas de Pinot, pas de Barguil dans l'échappée ? C'est bien dommage!

: Ça roule très très fort pour intégrer l'échappée. Un beau début d'étape

: Un début de commencement d'échappée ? Si l'équipe Sky a décidé de laisser filer, les autres équipes non représentées à l'avant roulent sur les fuyards. Ce genre de petit jeu peut durer assez longtemps.









: Pas de la faute de la Sky si les autres équipes ne sont pas au niveau. L'équipe du porteur du maillot jaune à toujours contrôlé le peloton c'est comme ça depuis des années. Ça se passait aussi du temps de Fignon ou Hinault je vous rappelle chers supporters français qui rêvez de voir Froome s'écrouler.

: Bonjour Pierre, on est bien d'accord que la Sky "dicte le rythme du peloton" parce que les autres équipes ne prennent pas de risques se sentant peut-être moins fortes. Mais il ne s'agit aucunement d'une règle du Tour.

: 10 km de course, et déjà un déchaînement de commentaires sur l'équipe Sky (qui pour l'instant regarde les coureurs se battre pour intégrer la bonne échappée).



: @anonyme C'est la Sky qui décide si elle laisse partir l'échappée avec des chances de victoire finale ou si elle les maintient à 3-4 minutes comme dimanche. C'est l'équipe du maillot jaune qui dicte le rythme du peloton.

: C'est la Sky qui décide des actions de l'étape maintenant? Ils ont qu'a faire le Tour tout seuls

: Christian Prudhomme, le directeur du Tour, agite le drapeau, et libère le peloton. Le départ réel vient d'avoir lieu.

: On attend beaucoup de Romain Bardet qui a failli déboulonner Froome dimanche, mais le coureur auvergnat a chuté hier, et souffre de contusions au niveau du dos, de l'avant bras et du genou droit. D'où les nombreux bandages qu'il porte aujourd'hui.







: Luke Rowe, l'un des équipiers de Froome, vient de dire sur Eurosport UK que les échappés avaient un bon de sortie. "Ils peuvent y aller." Avis à Warren Barguil ou Thibaut Pinot...

: Les coureurs s'élancent désormais dans Pau pour le départ fictif.





: Le directeur sportif de la Sky, Nicolas Portal, l'a joué défensif quand on l'a interrogé sur la stratégie de son équipe : "Ce n'est pas à nous à rendre la course agressive. On sait qu'elle va l'être de toute manière, alors autant utiliser les autres équipes plutôt que d'utiliser nos propres cartouches."

: Il y a quand même un risque que cette étape accouche d'une souris. Chris Froome a reconnu que l'étape ultra-compacte et ultra-dure de demain serait dans un coin de sa tête : "Bien sûr, c'est difficile de courir avec le frein à main sur une étape comme [aujourd'hui] mais quelque part dans mon cerveau, j'aurai l'étape du lendemain."

: Avis aux soupçonneux, voilà la liste des meilleurs temps de l'ascension du cols de Peyresourde, dominé par les plus belles "chaudières" des années Armstrong. Si Froome bat ce temps en restant collé à sa selle, vous pourrez lever un sourcil.

: Si vous avez une pièce à miser sur l'échappée matinale, mettez-la sur Warren Barguil, qui n'est pas dangereux au général (il pointe à 14 minutes) et qui peut sécuriser son maillot à pois en cas de long raid.

: Bonjour Robin, bonjour à tous ! Préparez les sandwichs et le thermos, on est partis pour sept heures de direct, l'arrivée des meilleurs étant prévue pour 17h si les coureurs tiennent une moyenne de 36km/h.

: Il est l'heure de partager ce live avec Pierre Godon. Sa mission : vous faire vivre la 12e étape du Tour de France comme si vous étiez au bord de la route (les coups de soleil en moins). Pour la vidéo, c'est par ici.





: En tentant de s'échapper, dimanche, alors que Chris Froome était victime d'un souci mécanique, Fabio Aru s'est attiré les foudres du maillot jaune et des spécialistes du Tour. Mais d'où vient cette règle qui interdit ce genre d'offensives dans ce sport (après tout) mécanique ? Je vous explique.









: La 12e étape du Tour de France va démarrer dans un peu plus d'une heure au départ de Pau (Pyrénées-Atlantiques). L'arrivée aura lieu 214,5 km plus loin, à Peyragudes (Hautes-Pyrénées), situé à plus de 1 500 m d'altitude. Ça va grimper !













: Il y a cinquante ans, Tom Simpson, un des chouchous du public, perdait la vie sur son vélo sur les pentes du Mont Ventoux, devant les caméras de télévision. Je vous raconte l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de la Grande Boucle.







