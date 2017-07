Tour de France 2017 : Bardet, Aru et Froome s'expliquent dans les Alpes. Regardez l'étape entre La Mure et Serre-Chevalier

Ce qu'il faut savoir

On touche au but ! Mercredi 19 juillet, les coureurs du Tour de France s’attaquent aux Alpes. Cent quatre-vingt trois kilomètres où les mollets et les cuisses seront mis à l’épreuve, entre La Mure (Isère), et Serre-Chevalier (Hautes-Alpes), une des dernières occasions pour les favoris d’en découdre. Une étape que vous pouvez voir dès 11h55 sur franceinfo et francetv sport.

Le Galibier : le géant des Alpes. Après avoir franchi le col d’Ornon (2e catégorie), le menu se corse pour le peloton, avec la longue ascension du col de la Croix-de-Fer (24 kilomètres à 5,2%), et celui du Télégraphe (1e catégorie), puis les coureurs s’attaqueront au sommet du "géant" : le Galibier et ses 2 642 mètres d’altitude. Il ne restera plus qu’à dévaler les 28 kilomètres de descente jusqu’à Serre-Chevalier, qui pourraient profiter au spécialiste, Romain Bardet.

30 secondes, quatre coureurs. Cet enchaînement de cols alpins fournit l'occasion de départager les favoris. Fabio Aru, Romain Bardet et Rigoberto Uran sont à moins de 30 secondes du maillot jaune, Chris Froome, au classement général. Ils doivent absolument reprendre du temps au Britannique avant le contre-la-montre de samedi, à Marseille, une épreuve où il est supposé plus fort que ses adversaires.