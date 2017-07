DIRECT. Tour de France : regardez la dernière étape entre Montgeron et Paris avec francetvsport

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TDF

: @Nanard61 En fin de journée, l'agence Météo France prévoit de la pluie à Paris. Une donnée importante, car les Champs-Elysées sont couverts de pavés. Des chutes ont déjà eu lieu par le passé.

: Bonjour, la météo sur Paris pour l'arrivée, s'il vous plaît. Merci.

: Le départ réel a été donné et les coureurs vont tranquillement rouler jusqu'à Paris. Double vainqueur du Tour de France, Alberto Contador discute avec Christopher Froome, sans doute pour lui adresser quelques mots de félicitations. Cette étape est également marquée par les adieux de Thomas Voeckler, qui prend sa retraite.

: @anonyme Les coureurs devraient franchir la ligne d'arrivée aux alentours de 19 heures. Pour rappel, voici le rappel de l'étape, avec un point culminant à 84 m, du côté d'Antony, et un sprint intermédiaire qui ne changera rien au classement du maillot vert.







: Bonjour, à quelle heure le Tour de France arrive aux Champs-Elysées ?

: Le peloton s'élance de Montgeron (Essonne) pour la dernière étape, longue de 103 km. Le départ fictif a été donné devant le Réveil-Matin, là même où s'était élancé la 1re édition du Tour, en 1903. Les quatre maillots distinctifs s'élancent en première ligne, comme de coutume.





: "Il faut toujours faire attention, ça reste une course cycliste, on ne sait pas ce qu'il peut se passer."



Le cycliste Romain Bardet (AG2R) est troisième du classement général, avec une petite seconde d'avance sur Mikel Landa (Sky). Lors de la dernière étape, les positions sont traditionnellement figées dans le peloton. Mais prudence, tout de même.



: Ambiance détendue pour la dernière étape du Tour de France. Au programme, sourires et hamburgers. Mention spéciale pour le casque du Français Warren Barguil, qui va remporter le maillot de meilleur grimpeur.

: Sécurité maximale pour l'arrivée des coureurs sur les Champs Elysées. France 3 détaille le dispositif.













(FRANCE 3)



: Le coureur gallois Luke Rowe a assuré hier sa place de lanterne rouge. Même si ça ne signifie plus la manne lors des critériums comme dans les années 1960, ça fait encore un petit quelque chose.

: @anonyme Autour de 18 heures. Vous pouvez retrouver le détail des horaires sur le site du Tour.

: Bonjour, savez-vous à quelle heure les coureurs du TDF arriveront sur les Champs-Elysees pour l'arrivée ? Merci

: Le New York Times salue l'un des Tours les plus excitants de ces 30 dernières années. Partagez-vous cette opinion ? Hier, Eddy Merckx confiait dans la presse belge s'être embêté devant sa télé...

: La route du Tour passera par le Grand Palais cet après-midi. Quelques photos pour vous faire envie.

: L'équipe Sky arborera un maillot frappé d'une bande jaune, en l'honneur de Chris Froome, pour la dernière étape, indique Cyclingnews. Les voitures de l'équipe subiront le même relooking.

: Comment expliquer le Stade-Vélodrome était aussi vide hier pour le passage du Tour ? "55 000 billets ont pourtant été retirés", s'est défendu le patron du stade, qui a compté 45 000 spectateurs "dans la journée". A la mairie, on préfère voir le verre (et le stade) à moitié plein. Comme Richard Miron, adjoint aux sports, interrogé par 20 Minutes : "Je viens de parler aux responsables de la police, ils ont compté au total 300 000 spectateurs, au Vélodrome et en ville. Ça nous va !"

: Et pendant ce temps, les Champs-Elysées se préparent à accueillir le Tour.

: L'équipe Sky peut-elle porter une attaque lors de la dernière étape pour déloger Romain Bardet du podium et y installer Mikel Landa ? "Ce n'est pas le genre de chose qu'on ferait", assure Nicolas Portal, directeur sportif de la Sky dans L'Equipe. Le risque pour l'équipe britannique est de perdre gros en popularité (qui n'est déjà pas extraordinaire). Mais le coureur espagnol, en partance, est réputé pour son côté imprévisible.

: Evidemment que c'est encore Froome qui gagne, il fait rien de l'année. Aucune autre course, aucune classique, donc il peut arriver frais au Tour de France. Puis, pendant le Tour, il ne fait rien encore, il fait pédaler ses coéquipiers jusqu'à ce qu'ils soient crevésr, ils verrouillent complètement la course pour qu'aucun adversaire de Froome puisse attaquer. J'appelle pas cela un champion, mais un simple escroc.

: Rappelons que le classement général désignant les maillots jaune et blanc est un classement basé sur le temps, pas sur un barème de points (maillot vert et à pois). Après, on peut discuter de l'intérêt des bonifications en temps.

: Sky a les moyens de payer les meilleurs et bâtir une équipe de super rouleurs et de grimpeurs qui font le travail. Froome est un très bon coureur sans panache, il ne risque rien l'équipe est là. Des équipes de sept devraient redistribuer les cartes et remettre la concurrence au premier plan. Une telle domination rappelle trop l'hégémonie des années 2000 et décrédibilise, ce beau sport ce qui est dommage.

: Beaucoup de commentaires sur la victoire annoncée de Chris Froome, sans avoir gagné la moindre étape cette année.

: La famille Barguil sera présente en force sur les Champs-Elysées. Maman Barguil, Betty, "voulai[t] voir [s]on garçon en vrai sur le podium enfiler le maillot à pois." Toute la famille, même la grand-mère à qui Warren a demandé au téléphone de venir, fera le déplacement, raconte France Bleu Breizh Izel. "Ça va être quelque chose ! Il nous fait rêver quand même ! On est hyper fier de notre garçon !"

: Les coureurs du Tour sont en train d'embarquer dans les avions en direction de la capitale. Comme Andrew Talansky de la Cannondale.

: Que vous soyez allergique à la bicyclette ou amoureux de la petite reine, jetez un oeil à notre papier qui reprend les images marquantes du Tour en gifs. Comme cette méthode particulière du coureur Pierre-Luc Périchon pour grimper les cols.







: Je ne suis pas dans le bus des AG2R, mais on peut avancer plusieurs hypothèses. Un coureur du Tour qui vise le général est souvent affûté au maximum, et du coup assez faible pour lutter contre des maladies. Fabio Aru a été handicapé lors des deux dernières étapes de montagne par une bronchite. Pour éviter cela, les Sky qui poussent l'hygiène au maximum, disposent de neuf machines à laver pour nettoyer les affaires des coureurs séparément.



Comme vous le soulignez, Froome a pu plus rester dans les roues de ses équipiers qu'un Bardet ou qu'un Aru, ce qui peut expliquer le différentiel de fraîcheur.



: Comment expliquer la différence de fraîcheur physique entre Romain Bardet, épuisé après le contre-la-montre, et d'autres coureurs ? Froome par exemple ? Différence physiologique ? Le fait que Froome peut plus s'appuyer sur son équipe, donc moins besoin de s'employer ? Merci de votre réponse .

: Le profil - tout plat - de l'étape. L'Ile-de-France, morne plaine ?





: @CorbenDallas Vers 18h30, les coureurs aborderont le sprint intermédiaire, jugé au 4e passage sur les Champs. Ça me paraît un bon moment pour se poster devant la télé.

: À quelle heure commence le sprint final ?

: @lepervier Des vainqueurs du Tour qui ne gagnent aucune étape, ça arrive quand même de temps en temps : Oscar Pereiro en 2006, Greg LeMond en 1990 pour prendre des exemples récents. Chris Froome était conscient que le bât blesse, il a essayé de gagner des étapes, ça n'est pas passé loin. Mais c'est clair que ce cru restera moins bon pour lui que ses précédentes victoires.



Après, que n'auriez-vous pas dit s'il avait gagné de manière surnaturelle comme en 2015 à la Pierre-Saint-Martin ?



: Comment peut-on gagner le TDF sans gagner une seule étape, en faisant travailler les autres et en laissant les autres prendre les risques ? Il semblerait qu'il faille ajuster le barème des points - est-ce concevable?

: "Le même Français sur le podium deux années consécutives, on n'avait plus vu ça depuis vingt ans. Romain Bardet confirme qu'il est parmi le gotha du cyclisme mondial. Il est plus fort cette année que l'année dernière. Il a gagné une étape au sommet à Peyragudes à la pédale devant les meilleurs sur cet altiport extraordinaire. C'est la confirmation d'un grand talent au plus haut niveau. C'est quelqu'un qui a l'ambition assurément de gagner le Tour de France un jour."





Sur franceinfo, le patron du la Grande Boucle revient sur le beau Tour de France de Romain Bardet, le favori le plus offensif, qui devrait terminer 3e de l'épreuve.







(DAVID STOCKMAN / BELGA / AFP)



: D'où va partir le Tour de France en 2020 ? En 2018, la Vendée accueillera le grand départ, en 2019, ce sera le tour de Bruxelles (Belgique). Et pour 2020, des villes assez insolites sont sur les rangs : Copenhague, au Danemark, des villes de Norvège, Londres, Cardiff, Anvers (en Belgique, encore ?), et trois villes italiennes, qui sont favorites selon Le JDD : Milan, Florence et Venise.



L'Italie est le dernier pays limitrophe de la France à n'avoir jamais accueilli le grand départ.



: Comme chaque année, le futur vainqueur du Tour, Chris Froome, va profiter de l'entame de la dernière étape pour trinquer au champagne avec son équipe. A cette occasion, je vous raconte, dans cet article, la rocambolesque histoire de la Grande Boucle avec l'alcool, longtemps omniprésent.







(KENZO TRIBOUILLARD / AFP)