DIRECT. Tour de France 2017 : regardez la piégeuse 15e étape entre Laissac-Sévérac l'Eglise et Le Puy-en-Velay

Ce qu'il faut savoir

Après une courte parenthèse, Chris Froome a repris le maillot jaune du Tour de France, samedi 15 juillet, à Rodez (Aveyron). Mais la course est loin d'avoir livré son verdict. La 15e étape, de Laissac-Sévérac l'Église (Aveyron) au Puy-en-Velay (Haute-Loire), propose un parcours accidenté avec deux cols de première catégorie, de quoi permettre à certains favoris de tenter de faire bouger le classement général. Regardez l'étape dans ce direct : le départ est prévu à 13 heures.

Un tour encore très ouvert. Samedi, l'équipe Sky a montré sa force dans le final de l'étape et permis à son leader Chris Froome de reprendre le maillot jaune à Fabio Aru. Mais il n'a qu'une courte avance sur ses proches poursuivants : 18 secondes sur Fabio Aru, 23 sur Romain Bardet et 29 sur Rigoberto Uran.

Une étape redoutable. Le parcours du jour compte 189,5 kilomètres et il est très accidenté. Les coureurs passeront quatre cols, dont deux de première catégorie : la montée de Naves d'Aubrac et le col de Payra Taillade, avec sa pente à 7,4% de dénivelé. Le fort vent annoncé risque de compliquer encore plus la tâche des coureurs.

Plus qu'une semaine avant l'arrivée. Si elle n'est pas sans enjeu, cette étape marque aussi la transition vers les Alpes et l'entrée dans l'ultime semaine de course. C'est aussi la dernière étape avant une journée de repos pour les coureurs.