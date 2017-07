VIDEO. Wimbledon : un spectateur enfile une jupe et s'incruste dans un match amical

La scène a provoqué l'hilarité du public, mais aussi des joueuses. Un homme qui assisait à un match amical de double féminin à Wimbledon, vendredi 14 juillet, a enfilé une jupe et un maillot blanc après avoir été invité sur le court par les joueuses.

"That's a man. In a skirt. Trying to return Kim Clijsters' serve"



Always expect the unexpected in the invitation doubles...#Wimbledon pic.twitter.com/lsArQJe4Rg