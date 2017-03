VIDEO. Tennis : l'entraînement de Kristina Mladenovic à Miami interrompu par un iguane

Drôle de rencontre. Un iguane a fait irruption sur un court de tennis à Miami (Floride), dimanche 26 mars, pendant un entraînement de la joueuse française Kristina Mladenovic. Visiblement effrayée, la tenniswoman a pris le reptile en photo avant de s'enfuir.

More of the "Iguana incidentpic.twitter.com/t2DIuApEgX