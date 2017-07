Tennis : le Suisse Roger Federer remporte son huitième Wimbledon, un record

Deux records en une victoire. Dimanche 16 juillet, Roger Federer a remporté pour la huitième fois le tournoi de Wimbledon (Angleterre). Un triomphe qui porte à 19 le nombre de titre décroché par le Suisse en Grand Chelem.

Blessé au pied gauche, le Croate Marin Cilic, n'a pas pu opposé une forte resistance, s'inclinant en trois set (6 - 3, 6 - 1, 6 - 4).

Le recordman des trophées

L'ancien numéro 1 mondial décroche ainsi son deuxième titre majeur de la saison après l'Open d'Australie en janvier et est sacré à Londres pour la première fois depuis 2012. Surtout, avec ce succès, le recordman des trophées en Grand Chelem a dépassé l'un de ses modèles de jeunesse, l'Américain Pete Sampras, et le Britannique William Renshaw, un champion de la fin du 19e siècle avec lesquels il partageait le record de titres à Londres.

S'imposer de nouveau dans le temple du All England Club, c'était un défi ultime pour le Bâlois, devenu à 35 ans et 342 jours le plus vieux lauréat d'un tournoi majeur dans l'ère professionnelle (depuis 1968). Une obsession aussi. Car "RF" chérit plus que tout le prestigieux tournoi sur herbe, remporté chez les juniors en 1998 et cinq ans plus tard chez les adultes pour la première fois.