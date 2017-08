Tennis : l'enfant qui posait avec Rafael Nadal en 2008 lui a infligé sa "pire défaite de l'année" au tournoi de Montréal

Même tournoi, neuf ans plus tard. Rafael Nadal s'est incliné à la surprise générale en huitième de finale du Masters de Montréal, jeudi 10 août. Le jeune espoir canadien Denis Shapovalov, 143e rang mondial, l'a battu (3-6, 6-4, 7-6[4]) au terme d'un match fou. L'occasion pour les spectateurs attentifs de rappeler la première rencontre entre les deux joueurs : Denis Shapovalov n'avait même pas 10 ans et posait à côté de l'Espagnol, qui était déjà une star du tennis.

Denis Shapovalov, né en Israël et récemment installé au Canada avec sa famille, avait joué les "mascottes", lors de la Rogers Cup de 2008, à Toronto. Il a accompagné le joueur Igor Andreev sur le terrain "a aidé au tirage au sort, serré la main des joueurs, et posé pour des photos avant le match", détaille le Washington Post (en anglais).

