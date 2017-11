Tennis : blessé, Rafael Nadal se retire du Masters de Londres

Il jette l'éponge, et sa raquette. L'Espagnol Rafael Nadal, numéro 1 mondial, s'est retiré, mardi 14 novembre, du Masters de tennis de Londres, dernier tournoi de la saison, après sa défaite 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 4-6 face au Belge David Goffin pour son entrée en lice. "J'ai essayé du mieux que j'ai pu, j'avais un engagement, envers ce tournoi, envers moi-même, mais ça n'aurait pas eu de sens de continuer", a déclaré le tennisman, blessé à un genou. "C'était déjà un miracle" de jouer ce match, a-t-il confié.

Après son forfait au tournoi de Paris-Bercy, il avait affirmé vendredi dernier qu'il "espérait" être remis à temps pour défendre ses chances lors du tournoi des maîtres, mais il s'est révélé diminué physiquement lors de son premier match. Multipliant les fautes directes, moins tranchant en coup droit, le numéro 1 mondial n'a pas produit son tennis habituel contre le Belge David Goffin, face à qui il n'a néanmoins jamais renoncé.

Incertitude pour la prochaine saison

Mené au premier set, l'Espagnol est parvenu à refaire son retard par deux fois, et à pousser son adversaire dans un jeu décisif. Trop irrégulier, et commettant de nombreuses fautes directes (16 dans la première manche, 42 au total), il s'est néanmoins incliné 7 points à 5 au tie-break. David Goffin semblait se diriger vers une victoire en deux sets, lorsque, à 5-3 sur son jeu de service, le Belge s'est montré fragile mentalement et incapable de conclure, cédant sur une double faute.

Héroïque, Rafael Nadal a ensuite sauvé quatre balles de match pour obtenir le droit de disputer un nouveau jeu décisif, qu'il a remporté 7 points à 4. Mais dans le combat physique imposé par le Belge, qui a pris des risques et multiplié les coups gagnants (39) comme les fautes directes (42), le numéro 1 mondial n'a fait que retarder l'échéance. Rapidement distancé dans le troisième set (4-1), Rafael Nadal a continué à batailler pour finalement s'incliner 6-7, 7-6, 4-6.

Pour l'Espagnol, il s'agit là d'un nouveau coup d'arrêt lié à son genou. Il ne sait pas encore dans quelle forme physique il pourra aborder la saison prochaine. "Avec mon équipe, on a déjà l'expérience de cette blessure. On va essayer de la gérer au mieux, de bien se reposer, bien travailler, pour tenter d'être prêt l'an prochain", a indiqué le joueur en conférence de presse. Par le passé, Rafael Nadal avait déjà déclaré forfait quatre fois pour le Masters, tournoi qu'il n'a jamais remporté.