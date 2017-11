Tennis : l'ancienne ministre Roselyne Bachelot condamnée pour diffamation après avoir accusé Rafael Nadal de dopage

Roselyne Bachelot a été condamnée jeudi 16 novembre à Paris à 500 euros d'amende avec sursis pour avoir accusé le tennisman espagnol Rafael Nadal de dopage, dans une émission télévisée l'an dernier. Le tribunal correctionnel, qui a jugé l'ancienne ministre de la Santé et des Sports coupable de diffamation, l'a en outre condamnée à verser 10 000 euros de dommages et intérêts au numéro 1 mondial de tennis. Ce dernier en demandait 100 000. Roselyne Bachelot devra en plus verser 2 000 euros au joueur au titre des frais de justice.

Une parole qui "pèse"

Roselyne Bachelot avait lancé une pique contre le numéro 1 mondial en mars 2016, lors d'une émission sur D8 évoquant le contrôle positive de la Russe Maria Sharapova. "On sait que la fameuse blessure de Rafael Nadal, quand il a été arrêté sept mois [en 2012], est certainement due à un contrôle positif", avait estimé l'ancienne ministre.

Ces accusations "commencent à me fatiguer", avait réagi à l'époque le joueur. Son avocat avait ajouté que la parole de l'ex-ministre "pèse énormément du fait de ses anciennes fonctions". Le joueur Espagnol, qui a remporté dix fois Roland-Garros, avait alors demandé à la Fédération internationale de tennis de publier ses contrôles antidopage. Celle-ci avait répondu qu'il pouvait les publier lui-même, tout en répétant qu'il n'avait jamais été contrôlé positif.