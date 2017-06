VIDEO. Roland-Garros : à 20 ans, Jelena Ostapenko remporte son premier titre du Grand Chelem en battant Simona Halep

C'est l'énorme surprise du tournoi. La Lettone Jelena Ostapenko a remporté la finale dames de Roland-Garros, samedi 10 juin, en renversant la Roumaine Simona Halep (4-6, 6-4, 6-3). A seulement 20 ans, celle qui n'était que 47e mondiale va donc faire un bond de 35 places pour se retrouver 12e du classement WTA. On revoit tout de suite sa balle de match.

En face, la Roumaine Simona Halep, qui pouvait devenir numéro 1 mondiale, s'incline pour la deuxième fois en finale de Roland-Garros. Son statut de favorite lui a-t-il fait perdre un peu ses moyens, alors qu'elle menait 3-0 dans le deuxième set ? A partir de ce moment du match, la puissance de Jelena Ostapenko a fini par s'allier à la précision et à tout emporter sur son passage.

La Lettone devient ainsi la plus jeune gagnante du tournoi depuis Iva Majoli, en 1997. C'est aussi la première joueuse non tête de série à soulever le trophée depuis 1933 et la victoire de la Britannique Margaret Scriven. Pour la petite anecdote, Jelena Ostapenko est née le jour de la première victoire de Gustavo Kuerten, le 8 juin 1997. Le Brésilien avait lui aussi remporté le tournoi en n'étant pas tête de série.