Open d'Australie : Roger Federer remporte son 18e titre du Grand Chelem en battant Rafael Nadal en cinq sets

Le Suisse Roger Federer a remporté son 18e titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie, dimanche 29 janvier. Le joueur âgé de 35 ans a battu l'Espagnol Rafael Nadal en cinq sets 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 lors de la finale à Melbourne. Federer s'était arrêté pendant six mois l'an dernier pour soigner une blessure à un genou et jouait son premier tournoi officiel de la saison. Il n'avait plus gagné de tournoi majeur depuis Wimbledon, en 2012.

"C'était un beau match. Peut-être que Roger le méritait un petit peu plus que moi, a commenté Rafael Nadal. Je vais continuer d'essayer." "Le tennis est un sport difficile, il n'y a pas de match nul mais si c'était le cas, je serais ravi de partager cette victoire avec Rafa", a quant à lui déclaré Roger Federer. Le grand gagnant a été largement applaudi à la fin du match à Melbourne, comme le montre cette vidéo publiée par l'ancienne joueuse de Tennis Marion Bartoli.