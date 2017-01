Open d'Australie : l'Américaine Serena Williams remporte son 23e tournoi du Grand Chelem et redevient première mondiale

Serena Williams a remporté l'Open d'Australie de tennnis, samedi 28 janvier à Melbourne. L'Américaine a battu sa sœur, Venus, 6-4, 6-4. C'est le 23e tournoi du Grand Chelem et le 7e Open d'Australie qu'elle gagne. Elle dépasse ainsi les 22 sacres en Grand Chelem de l'Allemande Steffi Graf et se rapproche du record absolu, de 24, de l'Australienne Margaret Court. Avec cette victoire, Serena Williams va récupérer, dès lundi 30, la première place au classement mondial, aux dépens de l'Allemande Angelique Kerber, la tenante du titre à Melbourne.

SHE’S DONE IT! No. 23@serenawilliams is your #AusOpen 2017 women’s singles champion. pic.twitter.com/LC6fpWi3Ik