Tennis : Jo-Wilfried Tsonga a décidé de ne pas jouer la Coupe Davis en 2017

Jo-Wilfried Tsonga a décidé de ne pas jouer la Coupe Davis en 2017. La nouvelle été annoncée par Yannick Noah dans les colonnes de L'Equipe, mercredi 5 avril. "Jo a été clair fin 2016 en me disant qu'il ne jouait pas cette année, a précisé le capitaine de l'équipe de France de tennis. On essaie de discuter. Le reste, ça le regarde."

Jo-Wilfried Tsonga était déjà absent pour le premier tour de la Coupe Davis, disputé en février au Japon. Il était également annoncé indisponible pour une éventuelle demi-finale en septembre, au motif qu'il est témoin de mariage, rappelle L'Equipe.

"Les absents ont toujours tort"

"Jo, nous a dit : 'Ne comptez pas sur moi'. Ça ne veut pas dire qu'on était d'accord mais ça avait le mérite d'être clair, a indiqué Yannick Noah. Je lui ai quand même encore envoyé un texto il y a deux jours, genre : 'Merde, tu veux pas venir, ça te dirait pas ?', mais quand il me répond non, je comprends parce qu'il me l'a déjà dit. Je préfère ça car on travaille sereinement."

Le capitaine tricolore a déploré l'ambiance au sein de l'équipe de France plus largement. "Toute cette énergie qu'on perd. Ça fait cinq rencontres qu'on parle de beaucoup de choses, mais rarement du jeu. C'est un souci, a estimé Yannick Noah. Je ne suis pas là pour changer l'état d'esprit de tous les joueurs français depuis quinze ans. C'est au-delà de mes forces. Les absents ont toujours tort."

L'équipe de France disputera le quart de finale de Coupe Davis contre la Grande-Bretagne à Rouen (Seine-Maritime), du 7 au 9 avril. Outre Jo-Willfried Tsonga, Yannick Noah doit composer avec les forfaits de Gaël Monfils et de Pierre-Hugues Herbert, blessés.