Coupe Davis : la France bat la Grande-Bretagne (3-0) et se qualifie pour les demi-finales

Une accolade, et quelques embrassades. Comme l'an passé, la France accède au dernier carré de la Coupe Davis. Les Bleus ont battu la Grande-Bretagne (3-0), samedi 8 avril, à la Kindarena de Rouen (Seine-Maritime). Nicolas Mahut et Julien Benneteau ont apporté aux Bleus le point qui les envoie en demi-finales. La paire française a dominé la paire britannique Jamie Murray et Dominic Inglot en quatre sets (7/6, 5//7, 7/5, 7/5) et en 3h20 de jeu.

Le premier point a été apporté en simple par Lucas Pouille, vendredi, victorieux de Kyle Edmund (7-5, 7-6, 6-3). C'est Jérémy Chardy qui a décroché le deuxième face à Daniel Evans (6-2, 6-3, 6-3).

Les Bleus joueront leur demi-finale à domicile le week-end des 15 et 16 septembre. Ce sera soit contre la Serbie, soit contre l'Espagne.