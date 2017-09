VIDEO. Embarquez pour les 5 ultra-trails les plus fous du monde

Difficulté d’orientation, autonomie, enchaînement des étapes... les ultra-trails pourraient être une vision de l’enfer sur Terre et attirent pourtant des milliers de coureurs. Deux mille quatre cents d’entre eux prennent le départ de l’ultra-trail du mont Blanc, vendredi 1er septembre à 18 heures. La course est à suivre en direct vidéo sur France 3 Alpes.

L’ultra-trail du mont Blanc

Depuis Chamonix (Haute-Savoie), ils devront parcourir les 171 km du tracé à cheval sur la France, l’Italie et la Suisse. Avec 10 000 mètres de dénivelé et des passages au-dessus de 2 000 mètres d’altitude, la course est hors norme.

La Diagonale des Fous

Le Grand Raid, surnommé la Diagonale des Fous, traverse l’île de la Réunion du Sud vers le Nord. Il emprunte les pentes du volcan du piton de la Fournaise. Dans une chaleur humide et en pleine jungle, les trailers ont 66 heures pour en finir.

La Barkley

Dans une forêt du Tennessee, la Barkley rassemble quelques participants triés sur le volet par l’organisateur, Laz, un local qui convoque les coureurs par lettre. Avec cinq boucles escarpées, le circuit est inspiré de la fuite en 1977 de James Earl Ray, l’assassin de Martin Luther King, incarcéré dans la prison de Brushy Mountain. En trente ans, seuls 14 ont réussi à terminer cette course dans le temps imparti.

Le marathon des Sables

En plein désert du Sahara, les participants doivent supporter la canicule le jour et le froid la nuit pour parcourir les 250 km en six étapes. La nécessité pour survivre : être autosuffisant en nourriture.

La Yukon Arctic Ultra

Aux confins de l’Alaska, cette course parcourt 700 km en deux semaines, au départ de Whitehorse, au nord du Canada. Pour résister au froid polaire, les trailers partent avec du matériel de camping embarqué sur une luge.