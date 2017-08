VIDEO. Rugby : cinq raisons de se réjouir du lancement du Top 14 (autant que de celui de la Ligue 1)

Le coup d'envoi va être donné samedi 26 août. Le Top 14 reprend, avec un premier match opposant Oyonnax, qui vient à peine de remonter de Pro D2, et le Stade toulousain, à 15h10.

Pendant l'été, pourtant, beaucoup n'ont parlé que de la reprise de la Ligue 1. Les supporters de foot attendaient en effet avec impatience l'arrivée de l'attaquant brésilien Neymar au PSG. Mais en rugby, le suspense est tout aussi entier.

Joueurs et entraîneurs connus

Des joueurs de renommée mondiale vont, pour la première fois, fouler les terrains français. Les anciens All Black Charlie Faumuina, Aaron Cruden ou encore Malakai Fekitoa vont en effet se disputer le bouclier de Brennus pendant la saison 2017-2018. Autre raison de se réjouir : les nouveaux entraîneurs. Si, en foot, les supporters ont applaudi la venue de Claudio Ranieri à Nantes et de Marcelo Bielsa à Lille, le rugby a son lot d'arrivées. Fabien Galthié fait en effet son grand retour en Top 14 avec le Rugby Club toulonnais et Anthony Vern Cotter va coacher Montepellier. De quoi attendre le premier coup de sifflet avec impatience !