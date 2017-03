Tournoi des six nations : le XV de France se rassure après sa victoire (40-18) en Italie

Une bouffée d'oxygène. Le XV de France s'est largement imposé, samedi 11 mars, à Rome face à l'Italie (40-18). Les hommes de Guy Novès se sont, en outre, rassurés avec le point de bonus offensif tant espéré, grâce à quatre essais inscrits par Gaël Fickou,Virimi Vakatawa, Louis Picamoles et Brice Dulin.

Le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Côté pile, cette deuxième victoire dans la compétition, la première à l'extérieur depuis l'arrivée de Guy Novès aux commandes à la fin 2015, permet aux Bleus d'éviter de sombrer dans la sinistrose deux semaines après leur vilaine défaite en Irlande (19-9). Avec, en prime, quatre essais, ce qui ne leur était plus arrivé depuis le premier test de novembre face aux Samoa (52-8). Côté face, un succès à relativiser vu la faiblesse des Italiens, qui avaient encaissé près de 100 points lors de leurs deux dernières sorties au Stadio Olimpico.

Vingt minutes de souffrance

Perturbés par les "rucks fantômes" italiens, les Français ont accumulé les fautes de mains et les approximations, face à des adversaires dynamiques, organisés et productifs. Bousculés et dominés durant les 20 premières minutes de jeu, les Français sont revenus dans la partie grâce au premier essai de Gaël Fickou (21e), très en forme. Les Italiens ont ensuite rapidement craqué et encaissé trois essais en seconde période, dont le dernier à la 77e, marqué par Brice Dulin.

Avec cette victoire, les Français peuvent éventuellement finir sur le podium du Tournoi, pour la première fois depuis 2011, en cas de succès face aux Gallois, samedi prochain, au Stade de France. Une victoire qui leur permettrait également de garder leur 8e place mondiale et de bénéficier ainsi, le 10 mai, d'un tirage au sort plus favorable pour la Coupe du monde 2019 au Japon.