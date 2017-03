Tournoi des six nations : la France arrache la victoire face au Pays de Galles au terme d'un match interminable

Renversant ! Après vingt minutes de temps additionnel, du jamais vu, et une fin de match irrespirable, le XV de France a fait plier le pays de Galles (20-18) pour conclure dans la souffrance mais en beauté le Tournoi des six nations, samedi 18 mars au Stade de France.

Un succès qui leur permet au passage de terminer sur le podium du Tournoi pour la première fois depuis 2011, et de rester dans le deuxième chapeau le 10 mai lors du tirage au sort de la Coupe du monde au Japon. Et d'ainsi tirer a priori un groupe moins compliqué.

Le XV de France a fait preuve d'une incroyable force de résilience

Les Bleus semblaient pourtant se diriger vers une sixième défaite de suite face aux Dragons rouges lorsque le buteur et arrière gallois Leigh Halfpenny a porté l'avance de son équipe à cinq points, après une nouvelle pénalité à moins de dix minutes de la fin (71). Encore plus lorsque Noa Nakaitaci, par ailleurs très en jambes, a commis un en-avant sur ce que l'on pensait être la dernière attaque française, trois minutes plus tard.

Mais face à des Gallois sur les rotules, à bout de souffle, ils n'ont pas abdiqué, revenant dans leur camp, dynamisés notamment par l'entrée en jeu au poste de demi de mêlée d'Antoine Dupont, pour sa deuxième sélection à l'âge de 20 ans.

Le XV de France a donc fait preuve d'une incroyable force de résilience, de caractère. Mais aussi, jusqu'à cette fin de match, des mêmes défauts affichés pendant la compétition: un manque de patience, de maîtrise et de lucidité.