Tournoi des six nations : impuissante en Irlande, la France s'incline (19-9)

La logique annoncée a été respectée. Le XV de France s'est incliné sur le terrain de l'Irlande, samedi 25 février, pour la troisième journée du Tournoi des six nations. La France a réussi son début de match, et menait 6-0 après une demi-heure, mais a ensuite subi la domination du XV du Trèfle. Elle est 5e du tournoi, en attendant le déplacement de l'Italie en Angleterre dimanche.

Les Bleus ont réussi la première demi-heure du match, prenant l'avantage par deux pénalités de Camille Lopez à la 13e et la 18e minute. Une période durant laquelle la France a aussi cru inscrire un essai par Rémi Lamerat, finalement refusé pour un en-avant.

L'Irlande prend la tête du Tournoi

Mais le vent a tourné et l'Irlande, favorité au coup d'envoi, a inscrit et transformé le seul essai du match à la 30e minute, reprenant l'avantage. En seconde mi-temps, les Irlandais ont maîtrisé, inscrivant trois pénalités (46e, 55e, 76e) et un drop (50e). De retour après une blessure, la star Jonathan Sexton a inscrit neuf de ces douze points. La France a inscrit une troisième pénalité par Camille Lopez (74e), pour l'honneur.

Après sa défaite inaugurale en Angleterre (19-16), la France s'était rattrapée en battant l'Ecosse à domicile (22-16). Avec cette deuxième défaite, elle reste à la 5e place du Tournoi des six nations. L'Irlande prend provisoirement la tête, avant le match de l'Angleterre contre l'Italie.