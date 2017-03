DIRECT. Tournoi des six nations : suivez le match Angleterre-Ecosse avec francetv sport

Quatrième journée du Tournoi des six nations et sur la route de leur éventuel Grand Chelem, les Anglais rencontrent, samedi 11 mars, à Twickenham, les Ecossais. Un match à suivre en direct, à partir de 17 heures, sur France 2 et sur franceinfo avec francetv sport.

• Le XV de la Rose favori. Après leurs victoires contre la France (19-16), le Pays-de-Galles (21-16) et l'Italie (36-15), les Anglais dominent le classement, avec 13 points. Voici la composition de l'équipe, avec le retour sur le banc de Billy Vunipola.

• Le XV du Chardon peut nourrir des espoirs de victoire. De leur côté, les Ecossais se situent en milieu de tableau après avoir leurs succès contre l'Irlande (27-22) et le Pays-de-Galles (29-13). Au Stade de France, ils ont en revanche chuté contre les Bleus (22-16).