DIRECT. Tournoi des six nations : regardez le match France-Pays de Galles avec francetv sport

: Ce bon début de match tricolore s'explique aussi par l'étude particulièrement poussée du staff des Bleus sur les faiblesses galloises. Car si le XV du Poireau joue comme un rouleau compresseur en phase d'attaque, il est plus fébrile en mêlée et sur les phases de transition, et compte des joueurs un peu lourds au centre. Ce sont ces derniers qui ont été lobés sur l'action de l'essai. pour les Bleus, 11e.

: Premier essai tricolore ! Et il est signé de Rémi Lamerat, le Clermontois qui traînait une poisse incroyable depuis le début du Tournoi (deux essais refusés) ! Un petit coup de pied de filou par-dessus la défense galloise, et le Clermontois qui aplatit entre les poteaux.



après la transformation (plein axe) de Lopez.

: Première pénalité ratée par Camille Lopez, qui affiche le taux de 90% de réussite au pied. L'angle était bon, mais pas la puissance, le ballon finissant sa course sous la barre transversale. toujours, et déjà 3 points de semés en route.

: Le coup d'envoi du match vient d'être donné ! France-Pays de Galles 0-0.

: @Anonyme Tout à fait. Une défaite de plus de quinze points nous jetterait dans un groupe de la mort à la Coupe du monde 2019.

: L'équipe de France de rugby est elle en danger au classement mondial ?

: C'est parti pour le dernier match du Tournoi des six nations de la France, contre le Pays de Galles. C'est à regarder en direct, ici.

: Princière présence au Stade de France, où Kate a tenté l'imperméable rouge pour soutenir le XV du Poireau. William en revanche n'a pas osé revêtir le maillot des Dragons rouges.

: @anonyme : Les Italiens affichent quand même de lents progrès, si on préfère voir le verre à moitié plein. Mais hors de question pour les Italiens de lâcher leur place, par exemple à la Géorgie dans un système de montées-descentes avec le Tournoi B. En cause : les juteux droits télé générés par la compétition.

: Bonjour Pierre, l'Italie n'en a pas marre de se faire laminer au Tournoi des 6 nations ?

: On devrait gagner 17 14

: Je parie sur une première mi-temps difficile (12-3) pour les Gallois puis un sursaut pour arriver à 19-22 pour la France ! #optimiste

: Un bonus défensif pour les Gallois et un bonus offensif pour nos petits, ce qui veut dire un match à 5 points et une seconde place au classement bien méritée, allez les petits

: 20/19 pour le Pays de Galles...

: La clôture à domicile 23 à 13 pour la France

: Vos pronostics tombent comme des essais dans l'embut italien. Et majoritairement, vous prévoyez un succès tricolore. Chauvins !

: Douloureuse fin de Tournoi des six nations pour les Italiens. Face à l'Ecosse, l'équipe d'Italie est battue 29-0 et hérite de la cuillère en bois, comme l'année dernière.

: La stat qui pique : l'équipe galloise a effectué 633 plaquages depuis le début du Tournoi, soit le chiffre très respectacle de 158 par match. Donc presque deux par minute.







: @Nat : Les voici. Il y a ceux qui prévoient de s'endormir devant leur écran : Kocila Makdeche et Robin Prudent (13-11 pour la France). Et ceux qui prévoient des larmes : Louis San (20-9 pour les Gallois) et moi-même (35-28 pour le XV du Poireau).



On attend les vôtres dans les commentaires !

: Un petit pronostic pour ce dernier match des Bleus pour ce tournoi des VI nations ?

: On disait l'équipe galloise vieillissante, mais les papys ont de beaux restes. Il y a encore 8 joueurs dans cette équipe qui ont perdu la demi-finale du Mondial 2011 contre la France. Côté tricolore, on a gardé les habitudes de grande lessive : seul François Trinh-Duc avait foulé la pelouse ce jour-là.

: L'objectif pour les Français, c'est de gagner, peu importe la manière. "Une victoire à zéro essai, ça me va", ironisait Guilhem Guirado, le capitaine, dans L'Equipe. Vu l'imperméabilité de la défense galloise, qui ne prend qu'un essai par match en moyenne, c'est possible que ça se termine ainsi.

: Dans une petite heure sera donné le coup d'envoi entre la France et le Pays de Galles. Outre le fait que les Gallois sont une des plus belles équipes du Tournoi à voir jouer, les enjeux sont arithmétiques.



• En cas de victoire, la France pourrait terminer 2e du Tournoi, derrière les intouchables Anglais. Ce qui ne serait pas un petit exploit, puisque ça fait 6 ans que les Bleus n'ont pas fait mieux.



• Une éventuelle défaite française aurait des conséquences dramatiques sur... la Coupe du monde 2019. En effet, les Français chuteraient à la 9e place au classement mondial, et devraient se coltiner deux gros dans leur poule. Par exemple : Nouvelle-Zélande, Irlande, France et Canada.

: Mais bien sûr cher @bidibhoum. :)





: Une vidéo de l'hymne écossais pour la dernière du tournoi? Merci beaucoup

: Première mi-temps difficile pour les Italiens. L'Ecosse mène 15-0 face à une équipe italienne trop brouillonne qui a manqué trois pénalités.

: On la surnomme "la Macarena". Le demi d'ouverture du Pays de Galles, Dan Biggar, se livre à une curieuse petite danse avant de taper les pénalités et transformations. Mais il n'est pas le seul buteur de rugby à être bourré de tics.



: Vous vous souvenez de la piteuse élimination des Anglais de leur Coupe du monde, dès le premier tour, en 2015 ? Depuis, ils viennent d'enchaîner deux succès dans le Tournoi des six nations. Je vous décris par le menu leur recette pour passer de bonnet d'âne à terreur du rugby mondial avant leur match contre l'Irlande ce soir.









(DAVID ROGERS - RFU / THE RFU COLLECTION)



: C'est parti pour la cinquième et dernière journée du Tournoi des six nations. L'Italie s'apprête à affronter l'Ecosse au Murrayfield Stadium d'Edimbourg. C'est à suivre en direct et en vidéo sur franceinfo et francetv sport.