DIRECT. Tournoi des six nations : regardez le match Ecosse-Italie avec francetv sport

Cinquième et dernière journée du Tournoi des six nations. L'Italie affronte l'Ecosse, samedi 18 mars, au Murrayfield Stadium d’Edimbourg. Une rencontre à suivre en direct et en vidéo à partir de 13h30, sur franceinfo avec francetv sport.

• Eviter la cuillère de bois. Battus lors de leurs quatre matchs, les Italiens n'ont plus que celui-ci, face au XV du Chardon, pour sauver l'honneur. Ils tenteront d'éviter une deuxième cuillère de bois d'affilée (cinq défaites en cinq matchs), qui serait aussi la troisième en quatre ans.

• Quelle place pour l'Ecosse ? Le XV du Chardon peut toujours croire à une deuxième place, derrière l'Angleterre, si la France et l’Irlande perdent leurs matchs. Il lui faudra tout de même se méfier de la Stampa, qui s'est sont imposée en 2015 à Murrayfield (22-19).