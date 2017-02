DIRECT. Tournoi des six nations : à la mi-temps, la France est menée mais résiste en Irlande (7-6)

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: "On ne pourra pas tenir une mi-temps de plus à défendre", reconnaît Guy Novès, interrogé à la pause sur France 2.

: Il faut juste que l'on aille dans le camp adverse, pour espérer marquer. Parce que côté défense on vient de le voir on est pas trop mal, alors ALLEZ AU COMBAT! Ce sont des Irlandais en face, c'est pas des danseurs de flamenco.

: Dans les commentaires, vous êtes nombreux à chercher une solution pour que les Français reprennent la tête au tableau d'affichage.

: Ce qui compte c'est le beau jeu pas les points gagnés misérablement

: C'est la pause, la France a chèrement défendu son embut au terme d'une phase de jeu longue de 13 phases. Les Bleus, menés, sont encore dans le coup à l'Aviva Stadium de Dublin !

: Les Irlandais ont refusé trois fois de prendre les trois points. Ça fait neuf points laissés en route, ce qui permet aux Bleus de rester au contact .









(FRANCK FIFE / AFP)

: @anonyme Un joueur comme Keith Earls a marqué 3 essais dans ce Tournoi, un de plus que... l'équipe de France dans la compétition.

: C'est le prix à payer quand on grapille 3pts par 3 pts. C'est particulierement ce que je reproche à nos joueurs, de ne pas aller chercher à aplatir

: Aller au combat fini par payer!! Bravo aux irlandais et ils passent devant en 2 min.

: Et ce qui devait arriver est arrivé : le demi de mêlée irlandais Connor Murray inscrit un essai de filou sur une action confuse, en passant au-dessus d'un tas de joueurs. Les Irlandais passent devant au tableau d'affichage, .

: Sauvetage de Noa Nakaitaci qui aplatit dans son embut, alors qu'un coup de pied de Sexton avait été mal géré par Yoann Huget. On sent que les Irlandais vont attaquer sur le défi physique. Des chiffres montrent que les joueurs français ont du mal à enchaîner les courses à vive allure au fur et à mesure de la rencontre. pour les Bleus, 30e.

: La différence avec les Français: les Irlandais vont à la penaltouche. Au combat. Même si pour le moment les Français se défendent bien.

: Dans le genre "rugby qu'on aime", les Irlandais qui préfèrent prendre la touche plutôt que de prendre 3 points au pied, c'est assez chouette. Même si c'est très critiqué dans le pays, beaucoup d'anciens reprochant à Joe Schmidt une vision un peu trop romantique de son sport. 6-0 pour les Bleus en Irlande, 23e.

: Petite consolation pour les Bleus : ils obtiennent une pénalité pour une faute irlandaise, et accroissent leur avance (, 18e). L'équipe irlandaise ne voit pas le jour pour l'instant.

: Voilà un bel exemple de mauvaise utilisation de la video... une action magnifique annihilée pour une faute main microscopique...

: Aïe aïe aïe, la France marque un essai par Rémi Lamerat... Essai refusé car Gaël Fickou effectue un en-avant sur l'action. Quel dommage, car la passe au pied de Lopez était bien vue.

: Quelle feinte de Serin ! Du rugby comme on l'aime !

: Les Bleus ouvrent le score sur une pénalité de Camille Lopez, consécutive à la première action construite tricolore, marquée par une formidable percée de Baptiste Serin dans la défense irlandaise. pour les Bleus, 13e.

: Bon signe pour les Français ? Le métronome irlandais Jonathan Sexton se rend coupable d'une grossière erreur en expédiant un ballon directement en touche là où il aurait dû rebondir sur le terrain avant de sortir. , 11e.

: @méli mélo Je vous propose une petite addition : 51 700 (la capacité de l'Aviva Stadium) - 7 500 supporter français, ça nous fait 44 200 gosiers irlandais qui chantent pour leur équipe.

: Avez-vous quelques chiffres sur le nombre de supporters de chaque camp ? PS) Merci de filtrer les trolls Irlandais 😊

: Coup d'envoi donné sur une pelouse humide, arrosée par un crachin d'avant-match. Camille Lopez engage, Irlande-France 0-0.

: Pronostic : 25-23 pour l'Irlande

: Come on Ireland!

: Mon pronostic : Irlande 35 France 15

: Le moment magique des matchs à l'Aviva Stadium, c'est Ireland Call chanté à plein poumons par tout un stade ! Le coup d'envoi est imminent !

: Bonsoir Pierre, mon pronostic : La France bat les Irlandais chez eux ce soir en mode guerriers ! Le score : 13-20. Allez les bleus !

: Pour ne rien manquer du choc Irlande-France en vidéo, direction cette page !

: Vous les attendiez, voici les pronostics de la rédaction avant Irlande-France. Un seul optimiste parmi nous, Christophe Rauzy, qui nous prédit un 21-17 pour les Bleus avec "des cartons jaunes et du sang".



Les pessimistes : Louis Boy (19-32), Simon Truffet (9-17) et moi-même (14-26).

: Qui l'aurait cru ? l, qui mène 29-13 à quelques secondes de la fin face aux Gallois, peut viser très haut cette année.

: Retournement de situation à Murrayfield : l'Ecosse mène désormais face au Pays de Galles à la 65e, et vient de marquer un essai splendide par l'ailier Seymour . S'ils gagnent un deuxième match, et avec l'Italie encore à jouer, le XV écossais peut réaliser son meilleur tournoi depuis longtemps. Mais il reste un quart d'heure attention !









(Andy Buchanan / AFP)

: Et pendant ce temps, à Murrayfield, le Pays de Galles mène 13-9 contre l'Ecosse à la pause. Les Gallois semblent en meilleure forme que les Ecossais qui ont laissé des blessés en route lors de leur déplacement au Stade de France, il y a quinze jours.









(Andy Buchanan / AFP)

: L'ex-All Black Ali Williams, arrêté et placé en garde à vue en compagnie de l'Australien James O'Connor pour détention de cocaïne, a été mis à pied de manière conservatoire par son club, le Racing 92. Les deux hommes ont été interpellés en possession de deux grammes de cocaïne cette nuit, vers 3h, à Paris, près de l'Arc de Triomphe, à proximité d'une boîte de nuit.

: Comme on a 1h30 devant nous avant Irlande-France, je vous invite à lire mon portrait de Jonathan Sexton, le demi d'ouverture du XV du Trèfle, qu'on surnomme (anonymement) le "Zlatan du rugby". Vous comprendrez pourquoi cette réputation n'est pas usurpée en lisant mon article :-)









(RICHARD HEATHCOTE / GETTY IMAGES EUROPE)



: Il est 16 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



• Une enquête a été ouverte pour homicides volontaires, enlèvements et séquestrations après l'étrange disparition d'une famille de quatre personnes près de Nantes.



• Frédéric Chatillon, un proche de Marine Le Pen, a été mis en examen dans l'enquête portant sur le financement des campagnes du Front national en 2014 et 2015.



• François Hollande a inauguré le Salon de l'agriculture en rendant hommage à Xavier Beulin et en rencontrant quelques agriculteurs mécontents. Suivez notre direct.



• Le XV de France a rendez-vous en Irlande, à 17h50, avec l'espoir de garder une chance de remporter le Tournoi des six nations. "Nous pouvons battre n'importe qui", prévient le capitaine irlandais.



: Grâce à un essai de Liam Williams, le pays de Galles prend l'avantage en Ecosse (3-8, 25e), sur l'une des premières occasions dangereuses de la rencontre.







(FRANCE 2)

: Depuis le début du Tournoi, l'Ecosse et le pays de Galles ont gagné leur premier match mais perdu le deuxième. Les Ecossais rêvent à présent de faire tomber les Gallois, qu'ils n'ont plus battu depuis dix ans !





: Il est l'heure de zapper sur France 2, pour suivre le premier match du week-end du Tournoi des six nations, entre l'Ecosse et le pays de Galles. Une rencontre à regarder aussi sur francetvsport.





: Les internationaux néo-zélandais et australien Alexander Williams et James O'Connor ont été arrêtés, cette nuit, dans le 16e arrondissement de Paris, en train d'acheter des produits stupéfiants. Les deux joueurs, qui évoluent au Racing 92 et à Toulon, se trouvent actuellement en garde à vue.

: Il est midi, voici un nouveau point sur l'actualité :



• Au lendemain des funérailles de Xavier Beulin, François Hollande a inauguré le Salon de l'agriculture en rendant hommage à la mémoire du président de la FNSEA. Place à présent au grand public. Suivez notre direct.



• L'affaire Fillon s'inscrit dans la durée : après un mois d'enquête préliminaire, le parquet national financier a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. Trois juges d'instruction ont été désignés.



• Le XV de France a rendez-vous en Irlande, à 17h50, pour tenter de garder une chance de remporter le Tournoi des six nations. "Nous pouvons battre n'importe qui", prévient le capitaine irlandais.





• Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel côté acteurs, Elle et Divines côté films : découvrez le palmarès de la 42e cérémonie des César, qui a eu lieu hier soir.