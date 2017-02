Tournoi des six nations : la France l'emporte sur le fil face à l'Ecosse (22-16)

Une victoire bienvenue après la défaite du XV de France face à l'Angleterre (19-16), la semaine dernière. Les hommes de Guy Novès l'ont emporté sur le fil face à l'Ecosse (22-16), pour la deuxième journée du Tournoi des six nations, dimanche 12 février. Les Bleus, au coude à coude avec le XV du Chardon jusque dans les dix dernières minutes, ont fait la différence par deux pénalités de Camille Lopez (à la 71e et à la 76e minute).

"Ça fait du bien de renouer avec la victoire"

"Ça fait trois matchs qu'on passait à la trappe sur les dernières minutes. Ça fait du bien de renouer avec la victoire. On s'est remis en question, mais pendant le match on a eu des gros passages à vide. Mais on a gagné et on préfère ça", a commenté Guilhem Guirado, capitaine du XV de France.

Les Bleus se déplaceront en Irlande le 25 février pour leur troisième match du tournoi. De son côté, l'Ecosse empoche un point de bonus défensif avec cette défaite de moins de sept points.