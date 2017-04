Rugby : Thierry Dusautoir, ancien capitaine du XV de France, annonce la fin de sa carrière

Titi, c'est fini. Capitaine du Stade Toulousain et ancien capitaine du XV de France, le rugbyman Thierry Dusautoir a annoncé, mercredi 19 avril, l'arrêt de sa carrière à la fin de la saison. "Je souhaite aujourd'hui dire merci au rugby", a-t-il déclaré, lors d'une conférence de presse. "SI je suis ému, c'est parce qu'au terme de cette saison, j'arrêterai ma carrière de joueur de rugby. C'est un moment particulier, chargé d'émotions", a poursuivi le "Dark Destroyer", les larmes aux yeux.

56 fois capitaine en 80 sélections chez les Bleus

A 35 ans, le joueur franco-ivoirien laisse derrière lui l'un des plus beaux palmarès du rugby français. Troisième ligne aile de Toulouse depuis 2006, il a remporté trois titres de champion de France (2008, 2011, 2012) et un de champion d'Europe (2010) avec les Rouge et Noir, ainsi que deux Boucliers de Brennus avec Biarritz (2005, 2006).

Capitaine le plus capé (56 en 80 sélections) de l'histoire du XV de France, avec lequel il a atteint la finale de la Coupe du Monde en 2011 perdue face aux All Blacks, il avait mis fin à sa carrière internationale fin 2015 après l'humiliante déroute des Bleus face à ces mêmes All Blacks (62-13) en quarts de finale de la Coupe du monde.