Rugby : le Stade Français et le Racing 92 annoncent un "projet de fusion" lancé "dès la saison prochaine"

Ils veulent dépasser leur "rivalité sportive" actuelle. Le Stade Français et le Racing 92 ont annoncé, lundi 13 mars, qu'ils allaient "mettre en commun leurs ressources (...) dès la saison prochaine" en vue d'une fusion entre les deux clubs franciliens du Top 14.

Le club parisien et le club des Hauts-de-Seine, respectivement vainqueurs des championnats 2014/2015 et 2015/2016, vont s'associer à l'automne pour "mieux faire face aux défis de la performance et de l'éducation". Selon le communiqué des deux entités, "un nouveau club" verra le jour avec pour vocation de "bâtir une vraie référence".

Les présidents des deux clubs souhaitent, "à terme, disposer d'une équipe quasiment 100% sélectionnable, renforcée par quelques stars internationales", d'après les informations de L'Equipe. En attendant, ce rapprochement va laisser un siège vide dans l'élite, qui pourrait revenir à l'avant-dernier du Top 14 ou au perdant de la finale d'accession de Pro D2.