Rugby : la reculade du Racing 92 et du Stade français sur leur projet de fusion en quatre actes

Le Stade français et le Racing 92 voulaient dépasser leur "rivalité sportive". Mais les joueurs et les supporters en ont décidé autrement. Après plusieurs jours de polémique, le président du Racing 92 a annoncé qu'il "renoncait" au projet de fusion des deux clubs, dimanche 19 mars. Retour sur une semaine d'échanges tendus entre dirigeants et passionnés de rugby.

1 Les deux clubs annoncent un "projet de fusion" lancé "dès la saison prochaine"

Surprise, le 13 mars. Le Stade Français et le Racing 92 annoncent qu'ils veulent "mettre en commun leurs ressources (...) dès la saison prochaine" en vue d'une fusion entre les deux clubs franciliens du Top 14. Le club parisien et le club des Hauts-de-Seine, respectivement vainqueurs des championnats 2014/2015 et 2015/2016, vont s'associer à l'automne pour "mieux faire face aux défis de la performance et de l'éducation". Selon le communiqué des deux entités, "un nouveau club" verra le jour avec pour vocation de "bâtir une vraie référence".

Les présidents des deux clubs souhaitent, "à terme, disposer d'une équipe quasiment 100% sélectionnable, renforcée par quelques stars internationales", d'après les informations de L'Equipe.

2 Les joueurs et les supporters affichent leur mécontentement

la réaction des premiers concernés, les joueurs des deux clubs, n'a pas tardé. Soutenus par des supporters très remontés contre cette annonce, plusieurs rugbymen professionnels expriment publiquement leur colère. Sur Twitter, le deuxième ligne Pascal Papé, au club depuis près de dix ans, a exprimé son désarroi. "Aujourd'hui, ma tristesse est tellement grande que je ne préfère pas commenter", a réagi l'international. Une déception partagée par l'arrière Hugo Bonneval, qui s'est lui aussi exprimé sur le réseau social.

13/03/2017 — Hugo Bonneval (@hugobonneval) 13 mars 2017

"C'est pas une fusion, c'est le rachat du Stade français par le Racing... donc la mort de notre club, le club de Paris", enrage de son côté l'avant de 23 ans Paul Gabrillagues, sur Facebook.

3 Les joueurs du Stade français votent une grève illimitée

Dès mardi 14 mars, le vice-capitaine du Stade français, Pascal Papé, annonce que les joueurs parisiens ont déposé un "préavis de grève illimitée". Le préavis a été adopté "à 99,8%". Ce mouvement de grève constitue une première depuis l'instauration du professionnalisme en 1995.

Le mouvement de grève pousse même la Ligue nationale de rugby (LNR) à reporter les matches de championnat, Montpellier-Racing et Castres-Stade Français, prévus samedi 18 mars.

4 Le président du Racing 92 "renonce" au projet de fusion avec le Stade français

Dimanche 19 mars, c'est la reculade. Le président du Racing 92 "renonce" au projet de fusion du club avec le Stade Français. "Je renonce au rapprochement avec le Stade Français Paris, en accord avec Thomas Savare (président du Stade Français), la fusion n'aura donc pas lieu", écrit-t-il dans un communiqué. "J'ai entendu et compris les fortes réticences qu'a soulevé ce beau projet d'union. En tout état de cause, les conditions sociales, politiques, culturelles, humaines, sportives ne sont pas remplies. Peut-être avons-nous eu raison trop tôt, l'avenir nous le dira ..." ajoute-t-il. De quoi mettre fin à une semaine très agitée pour le rugby français.