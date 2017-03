Rugby : Fabien Galthié sera le manager du RC Toulon la saison prochaine

Fabien Galthié sera le manager du RC Toulon la saison prochaine, annonce le club varois, lundi 20 mars. Il prendra "les rênes de l'ensemble du secteur sportif", précise le communiqué, et "sera assisté dans cette tâche par Fabrice Landreau et Marc Dal Maso, qui conservera ses fonctions auprès de l’équipe première". Fabien Galthié et Fabrice Landreau ont tous deux signé un contrat de deux ans.

Le club a également annoncé le départ du manager anglais Mike Ford, qui avait pris les commandes de l'équipe fin octobre après le départ de Diego Dominguez.

"Le Rugby Club Toulonnais et son actuel manager Mike Ford ont décidé, d'un commun accord, de ne pas lever l'année optionnelle de contrat qui aurait pu prolonger sa mission au RCT la saison prochaine (...) Mike Ford souhaite s'engager dans un autre projet à partir de l'été prochain" RC Toulon communiqué

La semaine dernière, Fabrice Landreau avait déjà indiqué au Dauphiné Libéré qu'il avait "signé une lettre d'engagement à Toulon. J'arrive dans la hotte de Fabien Galthié".