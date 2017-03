Rugby : ce que l'on sait des accusations de viol visant des joueurs du FC Grenoble

L'affaire a jeté le trouble au sein du FC Grenoble. Des joueurs du club de rugby ont été visés par une plainte pour viol, dimanche, au lendemain de leur défaite en Top 14 contre l'Union Bordeaux-Bègles (46-14). Le parquet de Bordeaux a confirmé l'information, lundi 13 mars. Franceinfo revient sur les faits.

Que s'est-il passé ?

Selon France Bleu Gironde, qui a révélé l'information, la plaignante, âgée de 21 ans, affirme avoir rencontré, samedi soir, plusieurs joueurs isérois en boîte de nuit, après leur défaite contre les Girondins. Elle a dit aux enquêteurs avoir été droguée, embarquée de force dans un hôtel puis violée par plusieurs joueurs de Grenoble. Selon Le Dauphiné libéré, trois joueurs sont concernés.

Une enquête en flagrance a été ouverte pour vérifier ces accusations. "Mais aucune garde à vue n'a pour l'heure été prise dans ce dossier" et "aucune information judiciaire n'a été ouverte", a précisé le parquet.

Comment a réagi le club ?

"C'est une situation extrêmement délicate à vivre pour nous tous", a réagi le président du FC Grenoble, lors d'une conférence de presse, mardi. Très ému, Eric Pilaud a déclaré que "si jamais de tels faits étaient avérés, c'est répugnant, inacceptable et nous en tirerons les conséquences. On va respecter la présomption d'innocence et espérer que les choses avancent." Il a également demandé aux médias de faire attention aux photos qu'ils choisissent pour illustrer ce fait divers, car "dans la tête des gens, l'amalgame est vite fait".

Selon le président du club, "des joueurs se sont confiés en donnant leur version" des faits. "On leur a dit que s'ils étaient impliqués, c'était leur problème et que c'était à eux d'organiser leur défense. Et qu'on attendrait que justice se fasse", a-t-il déclaré. Pour tenter de préserver les joueurs de l'exposition médiatique, les entraînements se feront à huis clos cette semaine avant le match, prévu samedi, contre Toulon.

Pourquoi le club a-t-il choisi de se séparer de son entraîneur ?

C'est dans ce contexte délicat que le FC Grenoble a annoncé que l'entraîneur Bernard Jackman ne terminerait pas la saison en tant que coach. "Nous sommes conscients que tout se télescope [avec la plainte pour viol] mais il aurait été dommageable d'attendre une semaine de plus", a expliqué Eric Pilaud.

Cette décision surprenante a été prise pour "donner des repères et une vision aux joueurs" dans le "sprint final", "compte-tenu de la possibilité de terminer dans les 13 premiers". La fusion entre le Racing 92 et le Stade français "pourrait être une opportunité de maintien pour le club de Grenoble", qui espère conserver sa 13e place et donc éviter la relégation en Pro D2, a souligné le président du club.