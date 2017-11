DIRECT. Rugby : les Français prennent la marée face aux All Blacks (0-17)

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: C'est dommage on laisse un peu faire... Pourtant y'a moyen, battez vous ! ;)

: Je vous le dit, a ce rythme, les français vont quitter le terrain avec une valise de plus de 100 points d'écart.

: Nouvel essai d'école des Blacks qui profitent de la naïveté défensive des Bleus. Fixation dans l'axe, décalage à l'aile, et ça va encore au bout. désormais à la moitié de la première période.

: Nouvelle bourde tricolore, qui ramène un ballon dans son en-but, et le laisse traîner jusqu'à ce qu'un Néo-Zélandais n'aplatisse... Heureusement, l'arbitre vidéo estime que les Bleus ont aplati dans leur en-but en premier. Nouvel avertissement sans frais, mêlée à cinq mètres pour les Blacks., 19e.

: Trop vite, on est débordé, mais y'a du bon dans l'équipe ! Un peu de fougue :)

: Pénalité de Beauden Barrett, le score passe à. Les Néo-Zélandais récitent un rugby splendide, sans forcer.







: Encore un mouvement collectif formidable des All Blacks, et encore un retour d'Antoine Dupont, le demi de mêlée novice qui sauve la patrie pour la deuxième fois de la soirée (et pas la dernière, au rythme où ça va).

: Je sens qu'il va y avoir du mouvement dans ce match. On s'en fous un peu du score, tant qu'il y a du jeu dans ce match sera très bien. Les cafouillage ne seront pas les bienvenus ainsi que les plaquages dangereux. Allez les bleus, faites nous rêver dans ce match face aux joueurs all blacks qui n'est pas simple à joué.

: Et voila le premier des 10 essais néo zélandais de cette soirée.

: Les Néo-Zélandais pénètrent comme dans du beurre dans la défense française et Dan Coles arrive en bout de ligne pour aplatir en terre promise. Déjà 7-0 pour les Blacks, 10e.

: Sonny Bill Williams aplatit dans l'en-but français, mais trouve Geoffrey Doumayrou entre lui et le sol, ce qui permet d'éviter l'essai. Avertissement sans frais pour l'équipe de France qui s'est fait déborder en quelques secondes. France- All Blacks 0-0, 7e.

: Déjà une bonne raison de se réjouir de ses trois premières minutes, alors que la France enfonce la mêlée des Blacks et obtient une pénalité (lointaine).

: C'est parti pour ce France-Nouvelle Zélande ! Bon courage aux Bleus !

: Les Français avancent pendant le haka, ce qui entraîne les sifflets du public.





: Mathieu Bastareaud finit l'hymne national en larmes.





: @Anonyme Parce qu'avec les années le maillot des Bleus tend vers le noir, bleu pétrole dira-t-on. Il est loin le temps où les deux équipes pouvaient aligner leur maillot domicile, comme en demi-finale du Mondial 1999.

: #rugby. Hello. Pourquoi les All blacks sont ils en black and White ?

: Je le le sens bien, pas forcément la victoire mais un beau match ! 🏉 !!

: Allez la jeunesse !! 🇫🇷 vs 🇳🇿

: ON Y CROIT

: Si les Bleus ont gagné contre les Blacks pour la dernière fois en 2009, la dernière victoire en France remonte à l'an 2000 et un magnifique 42-33 au Vélodrome.

: Dans les gradins du Stade de France, les supporters y croient, dont mon collègue Christophe Rauzy que l'amour des Bleus aveugle un tantinet.







(CHRISTOPHE RAUZY / FRANCEINFO)



: Je vous remets la composition du XV de France, et ses quatre petits nouveaux jetés dans le grand bain par Guy Novès.

: Si les All Blacks marquent trois essais ce soir (ce qui est dans le domaine du possible), ils deviendront la première équipe à franchir la barre des 2 000 essais.

: Oui je suis journaliste (mais pas à franceinfo) et je vais miser 23-22 :)

: On a trouvé UN pronostiqueur qui mise sur un succès des Bleus. Entre ici

: La réponse ici est... non ! Mon camarade Vincent Lenoir anticipe une fessée 38-12, Ilan Caro imagine une soirée difficile pour Guy Novès (52-12) et je penche pour un match de feu (mais une défaite quand même) 44-24.

: Y a-t-il un journaliste pour pronostiquer une victoire des Bleus ?

: Le patron de l'US Monflanquin, où a été formé Anthony Belleau, le n°10 bizuth des Bleus, a très, très peur pour le match face aux All Blacks ce soir. Il partage son stress sur 20minutes.fr :





"J'ai peur que les Bleus se loupent. Et si Anthony se fait passer trois fois de file, c'est mort pour lui, les médias et le public ne lui laisseront pas sa chance. Et malheureusement, face aux Blacks, c'est possible."



: Victoire finale de l'équipe de France féminine de rugby 97 - 0

: On espère que les Français s'inspireront des joueuses du XV de France féminin, qui a écrasé l'Espagne. Écrabouillé même.

: 6/10 pour le test de connaissance des Blacks, Il est pointu le bougre,!!! ( Le test )🏈🏉

: Le test que nous vous proposons sur les All Blacks fait du dégât même chez les spécialistes de rugby, comme @ballan qui commente souvent les matchs de ballon ovale dans ce live.

: Formidable article de 20 Minutes qui raconte la vie de Marcel-Frédéric Lubin-Lebrère, rugbyman qui a perdu un oeil dans les tranchées et où il a été laissé pour mort avec une dizaine de balles dans le corps, avant de reprendre sa carrière au Stade Toulousain après guerre. Trois titres de champions et une finale de Jeux olympiques plus tard, il raccrochait finalement les crampons.

: Dans Sud-Ouest, le "ground manager" du SDF ajoutait qu'il ne serait pas possible de tondre la pelouse entre les deux matchs, juste y faire passer des rouleaux pour la tasser au maximum.

: @anonyme Je vous invite à (re)lire cet article qui date de jeudi, dans lequel nous décrivions le processus. A l'heure qu'il est, beaucoup de techniciens sont en train de faire la sieste, après des travaux qui ont duré toute la nuit.

: Est-ce un défi pour le personnel du stade de France d'organiser hier un match de foot et aujourd'hui du rugby ? Bravo à eux

: Et pendant ce temps, chez les garçons, on essaie de se rassurer comme on peut avant le choc (et la tannée ?) de ce soir.



: @Anonyme Une rouste en bonne et due forme. On a dépassé l'heure de jeu, et l'équipe de France féminine de rugby mène 78-0 contre l'Espagne, qui, clairement, ne boxe pas dans la même catégorie.



: Bonjour, merci du travail que vous faites! Un petit mot sur le match des Bleues?

: Et si vous pensez tout savoir des secrets des All Blacks, faites donc ce test niveau expert. Je l'avais rédigé l'an dernier, et 365 jours plus tard, la sanction tombe : je viens de faire 7/10... à mon propre quiz :-)



