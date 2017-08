DIRECT. Coupe du monde féminine de rugby : regardez la petite finale entre la France et les Etats-Unis

Ce qu'il faut savoir

Jour de finale en Irlande. La Coupe du monde féminine de rugby s'achève, samedi 26 août, avec les petite et grande finales, qui voient s'opposer la France et les Etats-Unis d'abord puis l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Deux rencontres à suivre en direct sur France 4 et franceinfo.fr avec francetv sport.

Une troisième place pour les Bleues ? A 18 heures, l'équipe de France affronte les Etats-Unis pour tenter de décrocher un lot de consolation, après avoir perdu mardi contre l'Angleterre (3-20). C'est la septième fois en huit éditions que les Bleues échouent à une marche de la finale.

Une finale au sommet. Le dernier match de la compétition se déroule à 21 heures et oppose l'Angleterre à la Nouvelle Zélande. Les Blacks de Portia Woodman ont déjà remporté quatre titres mondiaux de suite (1998, 2002, 2006 et 2010). Mais c'est l'Angleterre qui avait remporté la finale il y a trois ans, face au Canada, et est donc championne en titre. Un match à suivre à 21 heures.