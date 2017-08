DIRECT. Coupe du monde féminine de rugby : âpre combat entre la France et l'Angleterre, toujours à égalité (3-3)

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: C'est la mi-temps, il pleut toujours à Belfast et cette demi-finale France-Angleterre est aussi intense que prévu (3-3).









: Les Bleues défendent bien, jouent avec envie, mais elles ont déjà perdu quatre touches, face à des Anglaises à l'organisation quasi-militaire.

: Egalisation ! Shannon Izar marque une pénalité (3-3).



: @#SlaneCastle Difficile à dire, avec ces maillots blancs, mais j'imagine que, comme les Françaises et nombre d'équipes de rugby désormais, elles sont équipées de petits boitiers GPS. Ils servent à analyser les matchs et les performances individuelles et collectives.

: Elles ont quoi dans le dos de leur maillot les Anglaises ?

: Les Anglaises ouvrent le score, mais les Bleues dominent ce début de match ! Et elles continuent de jouer malgré la pluie. On va y arriver !

: Les Anglaises ouvrent le score sur une pénalité et mènent dont 3-0, à la 17e minute.

: Les Bleues multiplient les temps de jeu et entrent dans les 22 mètres, emmenées par la puissante Lenaig Corson, mais le ballon glisse et les Françaises perdent trop souvent la possession.

: Contrairement à l'autre demi finale, qui a opposé la Nouvelle-Zélande aux Etats-Unis, vous pouvez suivre le match des Françaises sur France 2 et sur notre site.

: Et voici la composition des Red Roses :

: Pour vaincre les championnes du monde, les Bleues pourront s'appuyer sur leur parcours sans-faute dans cette Coupe du monde, ainsi que sur leurs cadres : Gaëlle Mignot, Caroline Ladagnous et Safi N'Diaye. Voici la composition de l'équipe de France.

: @Anonyme C'est un hommage à Roger Couderc, journaliste sportif français, mort en 1984. Parfois surnommé "le seizième homme du XV de France", il avait l'habitude d'encourager les joueurs en lançant "allez les petits !" (à des gaillards de 100 kilos).

: Pourquoi "petites" ?

: Bonsoir @observateur, je ne sais pas par où commencer pour vous répondre. J'ignore où vous avez pu faire ces "constats" et je crains plutôt qu'il s'agisse des stéréotypes de genre, que subissent régulièrement les joueuses. Il y a, peut-être, dans le sport de haut niveau, plus de lesbiennes "out" que de gays "out", mais je doute que vous soyez en mesure d'établir des statistiques. L'homosexualité reste un grand tabou dans le sport français, féminin comme masculin. C'est très dommage, mais à vrai dire, que nos sportives et sportifs soient hétérosexuels ou homosexuels, quelle différence pour leurs performances ? Aucune.

: Bonsoir franceinfo. Je constate que les lesbiennes sont nombreuses dans le sport de haut niveau féminin (foot en particulier, mais rugby également), beaucoup plus que chez leurs homologues masculins. Y-a-t-il des explications à cet engouement ?

: De beaux matchs, de belles victoires, de belles audiences télé... Il ne manque plus aux Françaises que de beaux salaires, pour pouvoir vivre du rugby. En France, comme ailleurs, la grande majorité des joueuses sont amatrices, comme l'explique franceinfo dans cet article.







: Les Françaises sont arrivées au Kingspan Stadium de Belfast et se préparent à affronter l'Angleterre. Su Twitter, les encouragements pleuvent.



: : Probablement plus que vous ne le pensez, mais cette question n'a pas vraiment de réponse. Pas plus que "quel est le pourcentage de Français intéressés par le football masculin ?" Pour vous donner une idée, quand même, sachez que quelque 2,4 millions de téléspectateurs en moyenne ont regardé le match France-Irlande jeudi dernier, sur France 2.

: J'aimerais connaître le pourcentage de Français intéressés par le rugby féminin ?

: Six essais néo-zélandais plus tard, c'est plié. Grâce à la performance de Portia Woodman, qui a marqué quatre essais, la Nouvelle-Zélande a mérité sa place en finale de cette Coupe du monde, en donnant une leçon aux Etats-Unis (45-12).







: Ah non, Portia Woodman vient de marquer son 4e essai pour les Black Ferns, qui mènent désormais 33-12 et tiennent fermement leur ticket pour la finale.

: Pendant 10 minutes, les Néo-zélandaises jouent à 14, après une faute de Itunu, sanctionnée par un carton jaune. De quoi laisser aux Américaines l'espoir de remonter au score ? (28-12)

: Au fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu le haka des Black Ferns. Il est aussi impressionnant que celui des All Blacks.

: Hat trick ! Portia Woodman a marqué son troisième essai du match, creusant encore un peu l'avance de la Nouvelle-Zélande sur les Etats-Unis (28-12). C'est son 12e essai dans ce tournoi. Les Black Ferns se préparent pour la finale.

: Et pendant ce temps, le Canada de Magali Harvey est en train d'écraser le Pays de Galles (40-0), et de s'assurer la 5e place.

: La Néo-zélandaise Portia Woodman est inarrêtable ! Avec un deuxième essai dans ce match, elle redonne aux Black Ferns une avance raisonnable face aux Etats-Unis (20-7).

: C'est l'heure de la pause au Kingspan Stadium de Belfast. Bien entrées dans la rencontre, les Néo-Zélandaises mènent face aux États-Unis, grâce notamment au talent de Portia Woodman, qui a inscrit l'un des essais du tournoi (15-7).

: L'autre demi-finale du jour a déjà débuté. La Nouvelle-Zélande affronte les Etats-Unis. Et ça démarre fort. Après 20 minutes de jeu, chaque camp a déjà encaissé un essai. Les Black Ferns mènent les Aigles (8-7).

: "On risque quoi ? Que de s'amuser, que de se faire plaisir, que de vivre une super aventure, que de jouer avec notre cœur !" Quand la capitaine de l'équipe de France de rugby, Gaëlle Mignot, parle à ses coéquipières avant le match contre l'Angleterre de ce soir, cela donne un discours plutôt motivant, comme le montre cette vidéo du Huffington Post.