DIRECT. Coupe du monde féminine de rugby : regardez France-Irlande, match décisif pour la qualification des Bleues en demi-finales

Ce qu'il faut savoir

Dernier match de poule pour les Bleues. La France affronte l'Irlande pour son troisième match dans cette Coupe du monde féminine de rugby, au stade UCD Bowl de Dublin (Irlande), jeudi 17 août. Les Françaises vont tenter de battre le pays hôte pour s'assurer de conserver la tête de la poule C et une place dans le dernier carré. Regardez le match en direct sur France 2 et franceinfo.fr.

Les Bleues visent les demi-finales. Après deux victoires écrasantes contre le Japon (72-14) et l'Australie (48-0), la France fait figure de favorite de la poule C. Si elles terminent en tête du groupe, les tricolores s'assurent la qualification pour le dernier carré.

L'Irlande en demi-teinte. Le pays hôte du Mondial n'a pas brillé depuis le début de la compétition. Le XV du Trèfle a remporté son premier match de justesse face à l'Australie (19-17), avant de se rassurer face au Japon (24-14). Ce soir, les Irlandaises tenteront donc de reprendre la poule C.

La capitaine tricolore fait son retour. Gaëlle Mignot, remplaçante lors du match contre l'Australie, est alignée dans le XV de départ face à l'Irlande. Olivier Liévremont n'a fait que deux autres changements dans l'équipe titulaire : Annaëlle Deshayes en première ligne et Caroline Ladagnous au centre.