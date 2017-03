Agression de rugbymen de Clermont à la machette : un à cinq ans d'emprisonnement requis

Le procureur de Rodez a requis, mercredi 8 mars, des peines d'un à cinq ans d'emprisonnement, sans mandat de dépôt, à l'encontre de six hommes jugés pour avoir agressé trois rugbymen de l'ASM Clermont Auvergne avec des machettes et des pelles, à Millau (Aveyron) en juillet 2014, selon le journaliste de France Bleu Pays d'Auvergne présent à l'audience.

Les suspects comparaissent pour agression, coups de machettes et de pelles envers Benjamin Kayser, Julien Pierre et Aurélien Rougerie, ainsi qu'envers un quatrième homme qui était intervenu pour aider les rugbymen.

Soupçons de guet-apens

Les six hommes sont soupçonnés d'avoir tendu un guet-apens aux sportifs, vers 4 heures du matin, à la sortie de la discothèque "La suite". Les joueurs clermontois avaient profité d'une halte dans la sous-préfecture de l'Aveyron pour se détendre, avant de rejoindre le domaine de Falgos (Pyrénées-Orientales) pour un stage.

L'agression serait liée à une dispute entre quelques jeunes et une jeune fille à la fermeture de l'établissement. Le centre de l'ASM Aurélien Rougerie serait intervenu pour calmer les esprits, avant de devenir la cible de nombreuses insultes et menaces. Ses coéquipiers et lui ont été attaqués quelques minutes plus tard. Les rugbymen auvergnats ont été sérieusement touchés aux bras et à la hanche.

Les six prévenus sont poursuivis pour violences volontaires avec armes, en réunion, et avec préméditation ou avec guet-apens. Des circonstances aggravantes pour lesquelles ils risquent jusqu'à 10 ans de prison.