VIDEO. Le Français Camille Lacourt sacré champion du monde sur 50 m dos pour sa dernière course de sa carrière

Pour la dernière course de sa carrière, Camille Lacourt a remporté le titre de champion du monde du 50 m dos, dimanche 30 juillet, lors des Mondiaux de natation de Budapest (Hongrie). Avec un temps de 24''35, il a devancé le Japonais Junya Koga (24''51) et l'Américain Matt Grevers (24''56). Avec ce nouveau sacre, Camille Lacourt, 32 ans, a décroché son cinquième titre de champion du monde.

"Je n'arrive pas trop à me rendre compte"

Après la course, le Français a livré ses impressions au micro de francetv sport. "J'étais vraiment à 100% dedans et je suis vraiment content que ça se finisse comme ça. (...) Je n'arrive pas trop à me rendre compte", a-t-il réagi. "Le public est bouillant, c'est vraiment fantastique", a-t-il conclu.