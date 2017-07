Mondiaux de natation : le Français Mehdy Metella remporte la médaille de bronze sur 100 m nage libre

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #NATATION

Le Français Mehdy Mettela monte sur la troisième marche du podium aux Mondiaux de natation, à Budapest (Hongrie), en réalisant son 100 m en 47 secondes 89. L'Américain Caeleb Dressel décroche l'or, suivi de son compatriote Nathan Adrian.



La situation s'améliore sur le front des incendies dans le Var. Les pompiers du département ont annoncé que le feu à Bormes-les-Mimosas était "fixé" et que les 10 000 à 12 000 personnes qui avaient été évacuées pouvaient regagner leur domicile. Plusieurs autres incendies dans le Sud-Est restent sous surveillance. Suivez notre direct.



Alors que le constructeur italien Fincantieri exige de détenir plus de 51% du capital, l'Etat français a décidé de faire valoir son droit de préemption sur le capital du constructeur naval STX. Franceinfo répond aux trois questions que nous nous posons sur cette possible nationalisation temporaire. S'exprimant sur le dossier des migrants, Emmanuel Macron a assuré vouloir que toutes les personnes vivant sans hébergement soient accueillies."La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement", a-t-il déclaré.



: Voici l'intégralité de la finale du 100 m nage libre.





: Mehdy Metella fait son arrivée !





: Mehdy Metella se prépare avant la finale du 100 m nage libre qui débute d'un instant à l'autre. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est le moment d'aller sur francetv sport pour suivre la course en direct.



: C'est fini pour Charlotte Bonnet. La Française a fait le 10e temps des demi-finales du 100 m nage libre, en 53 secondes 77.

: Et surtout, ne manquez pas la finale du 100 m nage libre homme dans une dizaine de minutes. Histoire d'encourager le Français Mehdy Metella !

: La Française Charlotte Bonnet s'apprête à s'élancer en demi-finale du 100 m nage libre aux Mondiaux de Budapest (Hongrie). Vous pouvez suivre sa course en direct, grâce à francetv sport.