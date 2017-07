DIRECT. Mondiaux de natation : regardez la finale de Mehdy Metella sur 100m papillon

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #NATATION

: L'Australienne Emily Seebohm a conservé son titre de championne du monde du 200 m dos, grâce à un finish incroyable. Son chrono ? 2'05''68. Elle a devancé la Hongroise Katinka Hosszu (2'05''85) et l'Américaine Kathleen Baker (2'06''48).







: L'Américain Caeleb Dressel est sacré champion du monde sur 50 m nage libre.



: La suite des épreuves est désormais à suivre sur France 4. Le prochain Français sera Mehdy Metella à 18h15 pour sa finale du 100m papillon.

: Si vous l'avez manquée, revivez la finale du 50 m papillon féminin.



: "Je suis un peu déçue."



La Française, bien partie au début du 50m papillon, n'a finalement terminé qu'à la sixième place. Elle avait réalisé le 4e temps des demi-finales.

: Ce fut rapide, mais Mélanie Henique (à droite) se classe 6e de cette finale. C'est la Suédoise Sarah Sjöström qui devient championne du monde du 50 m papillon (à gauche).





: Mélanie Henique nagera dans la ligne d'eau numéro 3.





: Les épreuves des championnats du monde de natation sont à suivre sur France 2 et dans notre direct.

: Sur quelle chaîne ?

: On va suivre en premier la course de Mélanie Henique sur 50 mètres papillon. La Française s'est elle qualifiée pour la finale en améliorant le record de France de la distance en 25''63. Médaillée de bronze aux Mondiaux de 2011 à Shanghai, elle a réalisé le 3e temps des demi-finales.





: Les Français repartiront-ils de Budapest avec plus d'une médaille ? Mélanie Henique va tenter de faire la différence sur le 50 m papillon tandis que Mehdy Metella, médaillé de bronze sur le 100 m nage libre, participera à la finale du 100 m papillon. Camille Lacourt et Jérémy Stravius tentent eux de se qualifier pour la finale du 50 m dos. Cette nouvelle journée des Championnats du monde de natation est à suivre ici et va débuter dans quelques minutes.



: A quelques heures des premières finales du jour, je vous propose une photo impressionnante du nageur singapourien Joseph Schooling au 100 m papillon, hier, à Budapest.







