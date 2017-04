Marathon du Pôle Nord : une expérience hors norme

54 coureurs venus de 20 pays différents se sont élancés sur l'eau gelée de l'océan arctique. Sous la piste se trouve une couche de glace de près de 3 mètres d'épaisseur, sur un circuit que les courageux coureurs doivent parcourir dix fois pour accomplir les 42 kilomètres de la distance totale de la course.

Des pauses fréquentes autorisées

Par une température de -31 degrés, une pause est autorisée à chaque tour de piste pour pouvoir se réchauffer s'hydrater. Les visages sont tirés et les organismes souffrent. "C'était mentalement le plus difficile que je n'ai jamais fait. Je ne l'échangerais pour rien au monde, c'est un endroit unique et je suis ravi d'en faire partie, mais une plage de Miami ça doit être pas mal en ce moment", plaisante l'un des concurrents. Chez les femmes, c'est une Française, Frédérique Laurent, qui est arrivée première.