Les événements sportifs les plus inattendus de l'année 2016

L'actualité sportive de 2016 a aussi eu le droit à ses rebondissements. À l'instar des politiques face aux sondages, des petits Poucets ont su faire mentir les pronostics : les footballeurs de Leicester ont été sacrés champions en Angleterre, la sélection islandaise a déjoué les pronostics à l'Euro 2016. Des champions ont également surpris, à l'image de Nico Rosberg et Florent Manaudou, partis vers d'autres horizons. franceinfo a sélectionné huit événements qui étaient imprévisibles en 2015.

Nico Rosberg, champion du monde à la retraite

Au terme du Grand Prix d'Abou Dhabi, Nico Rosberg sait qu'il a vécu sa dernière course en Formule 1. (MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP)

Le 2 décembre, cinq jours seulement après son sacre lors du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi, le pilote de Formule 1 Nico Rosberg annonce sur les réseaux sociaux sa retraite sportive à l'âge de 31 ans. Le fils de Keke Rosberg, champion du monde de la discipline en 1982, a expliqué que ce titre était "son seul et unique but" et qu'il préférait donc partir au sommet.

I have a message for you: https://t.co/XtL5AWuY4n pic.twitter.com/LGK4Xnihoq — Nico Rosberg (@nico_rosberg) 2 décembre 2016

À sa décharge, son ultime saison en Formule 1 fut particulièrement éprouvante avec en point d'orgue la rivalité avec son coéquipier chez Mercedes et double tenant du titre mondial des pilotes, Lewis Hamilton. Nico Rosberg, à qui il restait pourtant une année de contrat, n'a pas l'intention de reprendre le volant pour le moment. Il n'a même pas encore annoncé de quoi sera fait son avenir. Le champion du monde a seulement indiqué qu'il souhaitait consacrer du temps à sa famille.

Leicester, champion d'Angleterre

Wes Morgan célèbre son but en Premier League pour Leicester le 1er mai 2016 face à Mancheter à Old Trafford (Grande-Bretagne). (MATT WEST / BACKPAGE IMAGES LTD / AFP)

Difficile de faire plus improbable. Une cote à 5 000 contre 1, un entraîneur qui n'a jamais remporté un titre de champion national en trente ans de carrière et un effectif dont les joueurs-clés sont loin d'être des stars. Pourtant, Leicester est devenu en mai 2016 champion d'Angleterre devant tous les clubs historiques de Premier League. De mémoire de bookmaker, c'est du jamais vu.

On ressemble à une cave qui se bat contre des villas avec piscines Claudio Ranieri entraîneur de Leicester

Pour réaliser l'ampleur de l'exploit, il faut rappeler que la Premier League est une chasse gardée des plus riches. Quatre clubs se sont partagés le titre sur les vingt saisons précédentes : Manchester City, Manchester United, Chelsea et Arsenal. Avec l'explosion des revenus liés aux droits télévisuels, les "Foxes" se présentaient avec un budget relativement conséquent (132 millions d'euros), mais trois fois inférieur aux quatre clubs précédemment cités. Symbole de ce pied-de-nez : l'attaquant Riyad Mahrez, acheté en janvier 2014 au Havre (Ligue 2 française) pour 500 000 euros.

Quelques mois plus tard, le réveil est moins brillant pour le club des Midlands. Si la majorité des joueurs ont été conservés, le club se retrouve en bas de tableau. L'équipe affiche toutefois un meilleur visage en Ligue des champions, où elle s'est facilement qualifiée pour les huitièmes de finale.

Nice relance Mario Balotelli

On le disait fini. À l'âge de 26 ans, Mario Balotelli était considéré comme un gâchis du football italien. Après des débuts prometteurs à l'Inter Milan, le prodige s'envole en Angleterre, où il alterne coups de génie et frasques rocambolesques. Après deux années complètement ratées à Liverpool et Milan, beaucoup de clubs affichent leur volonté d'accueillir l'avant-centre pour le relancer, mais personne n'est prêt à répondre aux exigences salariales du joueur.

#smile #focus #training @pumafootball Une photo publiée par Mario Balotelli (@mb459) le 27 Oct. 2016 à 10h58 PDT

C'est seulement le 31 août, lors du dernier jour du marché des transferts, que Nice, soutenu par des actionnaires sino-américains, propose un contrat de deux ans et 450 000 euros bruts mensuels. Le club avait déjà fait sensation en 2015 avec le recrutement d'Hatem Ben Arfa. Il fait encore plus fort avec "Super Mario". L'arrivée de l'Italien est saluée par les supporters niçois, mais beaucoup craignent un flop. Pour le moment, Balotelli confirme les espoirs placés en lui avec 10 buts en 13 matches, toutes compétitions confondues. Cette bonne forme permet à Nice d'occuper la tête de la Ligue 1 à mi-parcours.

Mario Balotelli fête son but face à Lorient, le 2 octobre 2016, à Nice (Alpes-Maritimes). (VALERY HACHE / AFP)

Florent Manaudou se met au handball

Après une expérience frustrante aux Jeux olympiques de Rio où il repart avec deux médailles d'argent (relais 4 x 100 m et 50 m nage libre), le nageur Florent Manaudou a choisi de mettre sa carrière entre parenthèses pour retrouver un sport qu'il avait pratiqué durant son adolescence, le handball. Le champion olympique 2012 avait déjà évoqué cette possibilité au mois de mars dans un entretien à La Provence. Il a franchi le pas en septembre en intégrant le club d'Aix-en-Provence.

Je fais une pause dans un premier temps, qui pourrait devenir une reconversion. On verra. Florent Manaudou

Si le club évolue en première division française, Florent Manaudou se contente de suivre des séances de préparation physique et des entraînements avec la réserve. Après des années de natation, l'homme doit entamer un long apprentissage pour retrouver la compétition.

Florent Manaudou reprend ses marques avec le handball lors d'un entraînement avec le club d'Aix-en-Provence. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Chris Froome grimpe le mont Ventoux à pied

C'est l'image forte du Tour de France 2016. Le 14 juillet, le porteur du maillot jaune et futur vainqueur de l'épreuve, Chris Froome, tombe de sa selle dans l'ascension du mont Ventoux après avoir percuté une moto bloquée par la densité de la foule. Le vélo se casse dans la chute. Craignant de perdre la tête du classement, le Britannique s'élance dans une course à pied improbable sur les pentes du géant de Provence.

Christopher Froome termine une étape du Tour de France à pied après une chute dans l'ascension du mont Ventoux, le 14 juillet 2016. (JEFF PACHOUD / AFP)

Une voiture lui donne un vélo, mais il ne peut pédaler avec, car ses chaussures sont inadaptées. Il poursuit donc son sprint pédestre et ne remonte en selle qu'à 300 mètres de l'arrivée pour finir l'étape avec plusieurs minutes de retard. Consciente des circonstances exceptionnelles du contre-temps, les commissaires de course repêchent Froome. L'événement n'aura donc aucune conséquence sur l'issue de la course et la victoire finale de Froome. Mais il restera dans l'histoire de la Grande Boucle.

Le blues de Novak Djokovic

Il y a deux temps dans l'année 2016 de Novak Djokovic. De janvier à mai, il écrase la planète tennis et complète enfin le Grand Chelem en carrière en s'imposant avec la manière à Roland-Garros. À 29 ans, rien ne semble arrêter le Serbe. Pourtant, une fois l'ivresse du succès retombée, l'ancien n°1 mondial s'est senti "épuisé mentalement et émotionnellement".

(GLYN KIRK / AFP)

À Wimbledon, Djokovic passe à la trappe dès le troisième tour contre Sam Querrey. Aux Jeux Olympiques, il sort dès le premier tour contre le revenant Juan Martin Del Potro. Après une défaite en finale de l'US Open face au Suisse Stan Wawrinka, le Serbe décide de se mettre au vert quelques jours à Belgrade, sa ville natale.

Il se confie alors sur cette méforme soudaine et explique ne plus ressentir le même plaisir à jouer au tennis. Il veut alors se libérer de la pression imposée par les classements et les records. La perte de sa première place dans la hiérarchie mondiale sonne presque comme un soulagement. Dans ces conditions, la saison 2017 de "Nole" risque d'être encore plus imprévisible.

Congratulations @andy_murray Well deserved! I am really happy to be in the same era with you — Novak Djokovic (@DjokerNole) 7 novembre 2016

Le record pulvérisé par Thomas Coville

Le navigateur Thomas Coville, le 25 décembre 2016. (DAMIEN MEYER / AFP)

En bouclant le 25 décembre son tour du monde à la voile en solitaire et sans escale en 49 jours, 3 heures et 7 minutes, Thomas Coville réalise l'exploit de faire figurer ce record dans les temps-forts de l'année 2016. Le Rennais, qui était parti à l'assaut du chrono de Francis Joyon (57 jours, 13 heures), se serait satisfait d'arriver avec quelques heures d'avance, il a finalement franchi la barre symbolique des 50 jours.

Thomas Coville a dû s'y reprendre à cinq reprises avant de parvenir à battre ce record. Sa persévérance a fait des émules. Le skipper a relancé la course aux records et d'autres prétendants préparent déjà leurs départs. Portés par le progrès technologiques, les navigateurs vont toujours plus vite sur les mers les plus capricieuses.

L'Islande élimine l'Angleterre

Après sa victoire contre l'Angleterre, l'équipe islandaise communie avec ses fans. (PAUL ELLIS / AFP)

Un petit pays de 320 000 habitants a fait sensation à travers l'Europe en juin. L'Islande, pour sa première participation à un Euro, se qualifie en huitièmes de finale, en terminant en tête de son groupe devant le Portugal, futur vainqueur. L'histoire était déjà belle, mais la suite est encore meilleure. En phase finale, le pays nordique élimine la nation qui a inventé le football, l'Angleterre (2-1).

ÍSLAND ER KOMIÐ í 8-LIÐA ÚRSLIT EFTIR AÐ VINNA ENGLAND 2-1!

VIÐ MÆTUM FRÖKKUM Í PARÍS!!!!!#ISL - #FRA pic.twitter.com/QOVwjNtjwp — Knattspyrnusambandið (@footballiceland) 27 juin 2016

Si la performance est vécue comme un désastre dans le camp anglais, les supporters du pays exultent. Les autres sélections commencent à se méfier de cette sélection que l'on imagine surprendre de nouveau. Au tour suivant, contre l'équipe de France, le miracle n'a pas lieu (5-2), mais les Islandais sortent de la compétition avec les honneurs. Classé à la 90e place au classement Fifa en 2012, le pays occupe en cette fin d'année 2016 la 21e place mondiale.

Ils auraient pu figurer dans cette sélection

Le nageur américain Ryan Lochte, lors d'une conférence de presse à Rio (Brésil), le 3 août 2016. (MARTIN BUREAU / AFP)

- Cyclisme : la victoire de Mathew Hayman, 37 ans, sur Paris-Roubaix.

- Rugby : le succès de l'Irlande contre la Nouvelle-Zélande (40-29), invaincue depuis 18 matches.

- Tennis : le contrôle positif de Maria Sharapova au meldonium.

- Natation : la fausse agression de Ryan Lochte à Rio.

- Football : le transfert record de Paul Pogba à Manchester United (105 millions d'euros)